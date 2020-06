Leichtathlet Lukas Peter vom LC Jena beim Training im Park in der Jenaer Oberaue. Der Hürdenspezialist hofft auf einen Start zur Deutschen Meisterschaft in Braunschweig.

Lukas Peter hofft auf ein Happy End in Braunschweig

Lukas Peter (21) vom LC Jena wollte sich zeigen bei den 120. Deutschen Meisterschaften in Braunschweig. Am Wochenende sollte eigentlich der nationale Höhepunkt für die besten Leichtathleten im Eintracht-Stadion über die Bühne gehen. Dann kam der Corona-Virus. Nicht nur für Peter, der über die 400-Meter-Hürden in die Top 12 stürmte, platzte Ende März der Traum.

Möglicherweise gibt es ein Happy End. Die Verantwortlichen des Deutschen Leichtathletik-Verbandes wollen die Titelkämpfe am 8. und 9. August nachholen, in Braunschweig. „Ich kenne den Termin. Ich würde mich freuen, wenn es vielleicht doch noch eine Meisterschaft in diesem Jahr gibt“, sagte Peter.

Wie die Zwei-Tages-Veranstaltung in Zeiten von Corona organisiert werden kann, kann Peter nicht beantworten.

„Ich habe gehört, dass Zuschauer wohl nicht zugelassen werden. Und dann muss man auch auf den Abstand achten. Man muss auf der Laufbahn immer eine Bahn frei lassen“, sagte der Jenaer.

Trotz Corona hat Lukas Peter fleißig trainiert – bisher immer ohne ein Ziel. „Für einen Leistungssportler ist das natürlich das Schlimmste, was es gibt. Man trainiert ja, um sich irgendwann mit anderen zu messen. Das hatte sich seit März erledigt“, sagte Peters Trainer Rico May.

Das hat sich jetzt geändert. „Wir trainieren jetzt so, dass ich Anfang August fit bin und bereit, in Braunschweig zu starten“, sagte der Hürdenmann, der bis vor kurzem im Stadtrodaer Ortsteil Gernewitz wohnte.

Beschwerdefrei kam Peter nicht durch die Corona-Zeit. Vor sieben Wochen musste Peter aussetzen. Der Beuger zwickte. Es bestand der Verdacht auf einen Muskelbündelrisses. Der bewahrheitete sich nicht. Die Diagnose lautete: Muskelfaserriss. „Ich kenne die Verletzung. Vor zwei Jahren hatte ich mich auch an dieser Stelle meines Körpers verletzt. Im ersten Moment war ich schon enttäuscht. Ich dachte, das war es für mich 2020.“

Als der Schmerz auftrat, brach er sofort ab. Er ließ sich medizinisch durchchecken. Es folgte eine umfangreiche physiotherapeutische Betreuung. „Ich fühle mich gesund, habe keine Beschwerden mehr.“ Und der 21-Jährige nahm das Positive mit – das war der Zeitpunkt. „Wenn es für eine Verletzung überhaupt einen günstigen Zeitpunkt gibt, dann war es dieser für mich.“

Sein Heimtrainer ist voll des Lobes über seine Athleten. „Ich kann nur den Hut ziehen, vor meinen Athleten. Sie sind motiviert. Sie hadern nicht mit der aktuellen Situation. Sie schauen nach vorn. Das ist eine sehr professionelle Einstellung“, sagte May.

In der Bestenliste 2019 verewigte sich Lukas Peter mit seiner Anfang August bei den Deutschen Meisterschaften in Berlin gelaufenen Zeit von 52,59 s auf Position 14.

Im Februar überraschte der junge Mann aus Jena bei den Deutschen Hallenmeisterschaften in der Arena in Leipzig als Dritter in 47,58 s über 400 Meter.