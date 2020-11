Manfred-Fromm-Fotowettbewerb: Preisgekrönter weiblicher Blick

Jetzt schlug’s 13! Der spätsommerliche Endspurt beim Manfred-Fromm-Fotowettbewerb – erneut getragen vom Landessportbund (LSB) und dieser Zeitung – brachte Einsendungen von 61 Hobby- und Profifotografen auf den Tisch. Ein Foto-Finish im besten Sinne! Unter 165 Arbeiten hatte die Jury um LSB-Hauptgeschäftsführer Thomas Zirkel und Fotograf Sascha Fromm auszuwählen. „Trotz der Corona-Pandemie mit nur wenigen Sportveranstaltungen im Jahr 2020 war die Beteiligung besser als bei der vorangegangenen Auflage des Fotopreises“, kommentierte Zirkel die schöne Qual der Wahl und zeigte sich angetan von der optischen Vielfalt des Thüringer Sports: „Die Entscheidung über die Platzierungen war aufgrund der hohen Qualität der Motive zum Teil wirklich knifflig. Jedes einzelne Foto erzählt eine eigene Geschichte.“

Bilder zeigen das, was den kleinen und großen Sport ausmacht

Es sind Bilder, die all das widerspiegeln, was den kleinen und großen Sport ausmacht: die Freude am Miteinander, die Emotion des Wettkampfs, den oftmals schmalen Grat zwischen Erfolg und Niederlage. Wie hoch die Qualität dieses nunmehr bereits 13. Fotowettbewerbes war und wie schwer der Jury die Bewertung fiel, zeigte sich bei den Profis. Die Entscheidung zwischen Karina Heßland-Wissel und Gerhard König auf den Plätzen eins und zwei war hauchdünn, Rang drei wurde gar zweimal vergeben. Der Nordhäuser Christoph Keil mit seinem Motiv vom Rollstuhlfechten und Christian Heilwagen aus Ruhla mit einem stimmungsvollen Foto vom Rennsteiglauf teilen sich den Platz.

Nach Karina Heßland-Wissel, der Siegerin in der Kategorie Profis, setzte sich dank Elke Münzel auch bei den Hobby-Fotografen der weibliche Blick durch. Sascha Fromm, selbst vielfach preisgekrönter Fotograf dieser Zeitung, zeigte sich beeindruckt von der technischen und kompositorischen Qualität ihres Fotos, das einen Vierspänner bei der Wasserdurchfahrt beim Pfingstreitturnier 2019 in Mihla zeigt.

Alle Preisträger erhalten ihre Würdigung auf dem Postweg

Themen und Motive sind nahezu grenzenlos. Im Schneeregen stand der Erfurter Horst Szuba, der das bunte Feld der Geher bei der Deutschen Meisterschaft 2019 in Naumburg ins Visier nahm, während Melanie Schiecke im Sommer 2018 sieben Stand-Up-Paddler vor einem stimmungsvollen Sommer-Sonnenuntergang fotografierte.

Bleibt nur ein Wermutstropfen: Ausgerechnet zur 13. Auflage mussten die Ausrichter angesichts des Infektionsgeschehens die traditionelle Auszeichnungsveranstaltung absagen – alle Preisträger erhalten ihre Würdigung auf dem Postweg.