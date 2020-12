Marcel Krieghoff: „Das wird noch mal ein richtiger Kracher“

Bad Langensalza. Marcel Krieghoff wird am 24. Dezember einen Marathon im Stadion in Bad Langensalza absolvieren. Im Interview erklärt er, warum.

Das Sportjahr 2020, das aufgrund der Corona-Pandemie so außergewöhnlich ausgefallen ist, ist für Marcel Krieghoff noch nicht vorbei. Der Top-Läufer aus dem Unstrut-Hainich-Kreis stellt sich am 24. Dezember einer ganz besonderen Herausforderung. Im Stadion in Bad Langensalza will er ab 10 Uhr einen Marathon laufen. Fans können noch bis zum 23. Dezember seine voraussichtliche Zeit tippen. Wer am nächsten dran ist, gewinnt ein Trikot des Fußball-Verbandsligisten FSV Preußen Bad Langensalza.