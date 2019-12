Maria Lippoldt (ATV Eisenberg): „Ich habe nicht wirklich etwas zu beanstanden“

Das Jahr 2019 war für den ATV Eisenberg ein erfolgreiches – und das war nicht nur dem Umstand geschuldet, dass der Aerobic-Verein aus dem Saale-Holzland-Kreis sein 20-jähriges Bestehen im September feiern konnte. Was es sonst noch so gab, wo es auch noch Baustellen beim ATV gibt und warum man der Konkurrenz aus Russland das Wasser nicht reichen kann, darüber sprachen wir mit der Vereinsvorsitzenden Maria Lippoldt.

Wie lange ging eigentlich die Feier anlässlich des 20-jährigen Bestehens des ATV Eisenberg in der Stadthalle?

(lacht) Wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, ging es so bis zwei Uhr morgens.

Die Gründerin des ATV Eisenberg, Andrea Zimmermann, hatte ja das Kommando an sich gerissen, als das Rennsteiglied angestimmt wurde.

Stimmt. Tja, so ist Frau Zimmermann eben. Da war sie in ihrem Element. Es war sicherlich auch irgendwo ihr Abend, schließlich hatte sie den ATV Eisenberg einst ins Leben gerufen und dann auch noch viele Jahre dessen Geschicke gelenkt. Generell waren ja recht viele aus den Anfangstagen da, so dass es auch recht emotional war.

Okay, distanzieren wir uns ein wenig von der Party. Vor ein paar Wochen reisten ein paar Ihrer Schützlinge gen Kreuzlingen in der Schweiz. Was können Sie rückblickend über den Wettkampf berichten?

In sportlicher Hinsicht war das wohl der Höhepunkt für all jene vom ATV, die dabei waren. Sie mussten sich mit Athletinnen aus Russland, der Ukraine, Italien oder Aserbaidschan messen. Jessika Lippoldt belegte bei der Endabrechnung einen überragenden fünften Platz – und dennoch war sie Lichtjahre von der russischen Konkurrenz entfernt. Die Siegerin triumphierte mit einer Punktzahl von 20,5. Das ist schier unglaublich, zumal es sich nur um die dritte Garde in Sachen Aerobic aus Russland handelte. Jessika holte indes 17,2 Punkte, konnte immerhin zehn Mitstreiterinnen hinter sich lassen. Darauf kann sie wahrlich stolz sein.

Den Athletinnen aus Russland können Sie also nur bedingt das Wasser reichen?

Kann man so sagen. Allein die Jüngsten im Alter von sechs Jahren agieren bereits äußerst souverän. Der Leistungsgedanke ist quasi omnipräsent und viel ausgeprägter als bei uns. Da wird zweifelsohne auch ein ganz anderer Druck aufgebaut. Die Mentalität ist da halt anders. Die Kinder werden von klein auf geschliffen, hart rangenommen. Spaß spielt da, wenn überhaupt, eine untergeordnete Rolle.

War es für Ihre Schützlinge dennoch ein Erlebnis, sich einmal mit solchen Kalibern in Sachen Aerobic messen zu können?

Natürlich. So haben sie einmal sehen können, was denn eigentlich möglich ist. Ich denke schon, dass sie daraus auch ein Mehr an Motivation ziehen konnten, gerade bei Kleinigkeiten, die eine Darbietung letztlich ausmachen. Generell bleibt ja immer mehr hängen, wenn man einer Sache bewusst beiwohnt, sie nicht aus quasi zweiter Hand konsumiert wie etwa im Fernsehen oder auf youtube.

Wahre Worte. Wie fällt denn Ihr Fazit hinsichtlich 2019 aus?

Ich finde, dass es ein sehr gutes Jahr für uns war – und zwar nicht nur in sportlicher Hinsicht. Wir haben unseren neuen Boden bekommen, komplett neue Trainingsbekleidung und ähnliches. Was die Leistungen betrifft, haben sich eigentlich alle verbessert, was sich letztlich auch darin widerspiegelt, dass wir von vormals einem Bundeskader nun drei unser eigenen nennen dürfen. Jessika Lippoldt, Alina Köcher und Alexandra Grubert werden künftig den ATV Eisenberg bei internationalen Wettkämpfen vertreten. Des Weiteren haben wir stabile Mitgliederzahlen und es sind auch noch all jene an Bord, die uns stets und ständig unterstützen. Ich habe mit Blick auf 2019 nicht wirklich etwas zu beanstanden.

Was bedeutet es für den ATV, dass beispielsweise eine Alexandra Grubert bei der WM mit dem Dance-Team starten darf?

Das ist einfach nur fabelhaft, ein gewaltiger Schritt nach vorn. Gleiches gilt natürlich für das 2er-Team um Alina Köcher und Jessika Lippoldt, die sich künftig bei internationalen Wettkämpfen präsentieren dürfen. Gleichzeitig sind solche Erfolge auch stets eine Motivation für die jüngeren Vereinsmitglieder, da haben sie etwas, an dem sie sich orientieren können, quasi einen Ansporn. So nach dem Motto: „Das möchte ich auch einmal schaffen.“

Bei der Jubiläumsfeier anlässlich des 20-jährigen Bestehens des ATV verwiesen Sie darauf, dass es an Nachwuchs in ihrem Verein nicht mangeln würde, dafür aber an Trainern.

Also was den Nachwuchs betrifft, können wir uns wahrlich nicht beschweren. Anders sieht es bei den Trainern aus. Aber wir haben nun einmal in Eisenberg keine Universität, ein Großteil der jungen Menschen verabschiedet sich, der Mittelbau fehlt und somit halt auch junge Trainer, die sich bei uns einbringen. Nehmen wir einmal Alexandra Grubert, die aus Eisenberg stammt, aber seit ein paar Jahren in Ilmenau studiert. Sie versucht regelmäßig nach Eisenberg zu kommen, um mit den Jugendlichen zu trainieren, doch es ist ein enormer Aufwand neben dem Studium und ihren eigenen sportlichen Ambitionen. Sie wäre zweifelsohne eine super Trainerin, möchte im kommenden Jahr auch wieder eine Gruppe unter ihre Fittiche nehmen, doch es mangelt schlichtweg an Zeit, Ilmenau liegt nicht gerade um die Ecke. Und dann muss man auch noch eines ganz ehrlich ansprechen: Sie macht das ehrenamtlich, sie bekommt kein Geld dafür, doch als Student suchst du dir halt etwas, das auch entlohnt wird, dich aber zeitlich noch zusätzlich beansprucht.

Nichtsdestotrotz, Ihr Verein ist eine Institution im Saale-Holzland-Kreis, ein regelrechter Leuchtturm. Glauben Sie, dass Ihr anhaltender Erfolg auch darin besteht, dass der Aerobic-Sport für Mädchen und junge Frauen eine attraktive Sportart ist? Es kaum vergleichbare Angebote in der Region gibt?

Das ist natürlich etwas dran. Man kann hier als Mädchen zweifelsohne Handball, Fußball oder Volleyball spielen, aber das sind halt alles Ballsportarten. Aerobic ist da wohl um einiges vielfältiger. Aspekte wie Tanz, Musik, Choreographie paaren sich mit Athletik, Ausdauer und Kraft, auch Eleganz und Anmut spielen eine tragende Rolle. Die ästhetische Dimension ist allgegenwärtig – und dafür sind Mädchen und Frauen nun einmal recht empfänglich. Und sie müssen ja nicht alleine auftreten, es gibt unterschiedlichste Formationen, so dass auch das Gruppenbedürfnis befriedigt werden kann.

Wie ist es um die Kooperation mit dem Aerobic-Verein Halle bestellt?

Wir sind gerade dabei, besagte Kooperation zu vertiefen. Ein Schwerpunkt werden künftig die Trios der Altersgruppen 15 bis 17 und 12 bis 14 sein. Fünf ATV-Athleten sind in dieses Unterfangen involviert. Ich hoffe natürlich, dass durch die Zusammenarbeit noch die eine oder andere ATV-Protagonistin den Sprung in den Bundeskader schaffen wird.

Was wünschen Sie sich für das kommende Jahr?

Zum einen, dass sich Alina Köcher und Jessika Lippoldt international behaupten können. Zum anderen, dass die WM-Teilnahme von Alexandra Grubert in Aserbaidschan ein Erfolg wird. Außerdem haben wir Ende Februar unser alljährliches Turnier und im Juni tragen wir ja schließlich die Deutschen Meisterschaften im Aerobic in Eisenberg aus.

Werden die Zuschauer dann auch jene Formation von Männern erleben, die beim Vereinsjubiläum so famos zu Billy Idols „Rebell Yell“ tanzte? Die hat doch allen anderen die Show gestohlen.

(Lacht). Mhm, ich glaube nicht. Aber sie waren zweifelsohne der Höhepunkt an dem Abend. Es handelte sich ja um Väter und Partner von ATV-Athletinnen. Die Aktion war super an. Sie hatten dann ja auch noch Gruppenbilder, die sie für einen kleinen Obolus anboten – und alle wurden verkauft.

Haben die Männer an jenem Abend quasi eine Lanze für ihre Spezies in Sachen Aerobic gebrochen?

Kann man so sagen. Sie machen auch weiter, treffen sich einmal in der Woche, um gemeinsam zu üben. Sie hatten damals auch ihre eigenen Ideen eingebracht, haben sich hie und da auch von dem Format „Ninja Warrior“ inspirieren lassen, lediglich die Musik von eben Billy Idol haben wir ihnen herausgesucht – und die haben sie dankend angenommen.