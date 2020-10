Marius Lamczyk wird künftig wieder vom Vater trainiert

Fußball-Landesklassen-Aufsteiger DJK Arenshausen kann ab sofort auf die Dienste eines neuen talentierten Stürmers setzen. Marius Lamczyk, der im Sommer vom A-Junioren- in den Herrenbereich aufgerückt ist, aber bereits in der vergangenen Saison in der Männer-Verbandsliga für den SC Heiligenstadt (SCH) zum Einsatz kam, trägt ab sofort das Arenshäuser Trikot und wird damit unter seinem Vater Mario Lamczyk trainieren.

Neu ist dieses Gefühl für den Torjäger, der in zwei A-Junioren-Verbandsligaspielzeiten in 32 Spielen beachtliche 53 Tore erzielte, nicht. „Ich habe 2008 den jüngsten Jahrgang des SCH übernommen und bin dann mit den Jungs bis zu den A-Junioren hochgerutscht. Da war Marius auch dabei“, erzählt Mario Lamczyk. Wechsel hat auch zeitliche Gründe Der Wechsel des abschlussstarken Mittelstürmers, der in der Bundesliga Borussia Dortmund die Daumen drückt, hat auch zeitliche Gründe. Der Arenshäuser Neuzugang studiert seit diesem Herbst Sport und Geographie in Jena. „Zeitlich wäre er nicht mehr so oft in Heiligenstadt gewesen. Mit der Thüringenliga wäre es da schwer geworden“, berichtet sein Vater, der froh ist, dass der Transfer „nach guten Gesprächen mit dem SCH“ perfekt gemacht werden konnte. „Wir hoffen, dass wir öfter auf ihn zurückgreifen können“, sagt sein Coach und Vater in Personalunion. Die Integration verlief problemlos. „Marius wurde von der Mannschaft gut aufgenommen und freut sich auf die Aufgabe. Und ich freue mich auch“, betont Mario Lamczyk. Der traut dem neuen Angreifer einiges zu: „Er hat seine Qualitäten bereits im Nachwuchsbereich unter Beweis gestellt. Natürlich ist es im Männerbereich noch mal etwas anderes. Aber ich bin optimistisch.“