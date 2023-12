Erfurt Axel Lukacsek über das Pokal-Aus der Fußball-Erstligisten.

Und raus bist du! Lag es an der Einstellung der Außenseiter? An personellen Problemen? An Mehrfachbelastungen für die Top-Teams der Bundesliga? An falscher Taktik, wie es gerade Borussia Dortmund vorgeworfen wird? Es lassen sich genügend Gründe aufzählen, warum im DFB-Pokal so viele Erstligisten wie schon seit mehr als 30 Jahren nicht mehr ausgeschieden sind.

Dabei gibt es keinen kürzeren Weg zu einem Titelgewinn. Die erstaunliche Statistik: Mit Leverkusen, Stuttgart und Mönchengladbach sind die Klubs aus der Bundesliga nun im Viertelfinale sogar nummerisch in der Unterzahl. Damit scheint es immer wahrscheinlicher, dass ein unterklassiger Verein demnächst seine Reise nach Berlin planen kann.

Pokaltriumph - das Tor zu Europa

Jener nationale Wettbewerb, der einst dem Triumphator die Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger garantierte, auf diesem Weg auch dem FC Carl Zeiss Jena den Weg ins Endspiel auf großer Bühne ebnete und heute das Tor zur Europa League öffnet, ist ein Marktplatz der Sensationen. Ein Ort, wo unerklärliche Dinge geschehen. Oder wie konnte es passieren, dass Drittligist Saarbrücken erst Bayern München und dann Eintracht Frankfurt rauskegelt?

Der Katzenjammer, ob nun in Dortmund oder Frankfurt, ist den Außenseitern herzlich egal. Schließlich reift – ganz überraschend – sogar die Hoffnung vom ganz großen Wurf. Schließlich können Träume auch Flügel verleihen.