Dynamisch: Heiligenstadts kroatischer Offensivmann Ivan Peric (M.) zieht in dieser Szene an Wismut Geras Abwehrspieler Andy Haupt vorbei.

Fußball-Verbandsliga Marx gleicht für SC Heiligenstadt in der Nachspielzeit aus

Robin Marx hat Fußball-Verbandsligist SC Heiligenstadt (SCH) zum Auftakt der neuen Saison mit seinem Treffer in allerletzter Sekunde gegen Wismut Gera doch noch einen Punkt beschert. Marx traf in der 93. Minute für die Eichsfelder gegen den Favoriten vor 130 Zuschauern nach einem Freistoß zum 2:2 (0:0) und sorgte dafür, dass die Mannschaft von Trainer Ronny Löwentraut nach 0:2-Rückstand am Ende doch noch Zählbares mitnehmen konnte.