Maßgabe Mindestabstand: Individualsport ist erlaubt - aber wie?

Individualsport und individuelle Trainingsformen. Die Verordnung zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus regelt, dass trotz des landesweiten Verbotes für den Trainings- und Wettkampfbetrieb bis zum 30. November im Freizeitsport private und öffentliche Sportanlagen für den Individualsport ohne Körperkontakt weiter genutzt werden können. Der Landessportbund gibt Antwort auf Detailfragen.

Was heißt Individualsport?

Individuell heißt auch Eins-gegen-Eins oder mit mehreren Personen aus einem Haushalt. Dazu gibt es keine feste Vorgabe oder auch keine festgelegte Raumgrößen. Beispielsweise können drei Tischtennisplatten mit entsprechendem Abstand in einem Raum stehen und an jeder Platte zwei Spieler üben. Dreimal zwei Läufer können auch auf dem Sportplatz mit entsprechendem Abstand laufen. Dazu sind Absprachen vor Ort zu empfehlen, gegebenenfalls ist Rücksprache mit dem Gesundheitsamt zu nehmen. Maßgabe aber ist, dass der Mindestabstand eingehalten werden muss, beziehungsweise eingehalten werden kann, inklusive beim Betreten und Verlassen der Sportstätten. Dies bedeutet auch, dass sämtliche Sportarten und Trainingsformen nur ohne Körperkontakt ausgeübt werden dürfen. Das heißt, dass Individualsport in den Sportarten, in denen Körperkontakt besteht, untersagt ist. Erlaubt sind jedoch individuelle Trainingsformen - etwa Athletiktraining im Fußball.

Ist Rehasport erlaubt?

Medizinisch notwendige Angebote der Rehabilitation von Sportvereinen sind erlaubt, jedoch nur mit Vorlage eines ärztlichen Rezepts.

Sind Arbeitseinsätze in einem Verein erlaubt?

Arbeitseinsätze können stattfinden, maximal mit Gruppen zu zweit oder aus einem Haushalt sowie Zweier-Gruppen, wenn der Mindestabstand von anderthalb Metern eingehalten wird.

Können Versammlungen oder Vorstandssitzung stattfinden?

Nein.

Welche Verordnung ist aktuell anzuwenden?

Mit Inkrafttreten der Thüringer Verordnung über Sondermaßnahmen zur Eindämmung der Pandemie ist die Rechtslage unübersichtlicher, da auch die zweite Thüringer Sars-CoV-2-Infektionsschutz-Grundverordnung sowie für den Sport die Verordnung in Kindereinrichtungen (ThürSars-CoV-2-KiJuSSp-VO) parallel gelten. Hinzu kommen noch regionale Allgemeinverfügungen der Landkreise und kreisfreien Städte, die ebenfalls zu beachten sind. Die Landesverordnungen regeln den Rahmen, in dem sich die Allgemeinverfügungen vor Ort bewegen dürfen, wobei die engeren Vorschriften vorgehen.

Informationen für Vereine auch unter www.thueringen-sport.de

