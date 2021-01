Matarazzo nach Abwärtstrend: "Jedes Spiel richtungsweisend"

Stuttgart. Trotz des jüngsten Abwärtstrends des VfB Stuttgart will Trainer Pellegrino Matarazzo von einer besonderen Bedeutung des Heimspiels am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) gegen den 1. FSV Mainz 05 nichts wissen.

"Es hört sich ein bisschen flach an, aber jedes Spiel ist richtungsweisend. Ich sehe es nicht so, dass das morgige Spiel unseren restlichen Saisonverlauf entscheiden wird", sagte der Coach. Die Schwaben haben aus den vergangenen sieben Spielen in der Fußball-Bundesliga nur fünf Punkte geholt.

Die Mainzer überraschten dagegen zuletzt mit einem 3:2-Sieg gegen RB Leipzig. "Es wird sicherlich eine gewisse Aufbruchstimmung zu spüren sein", sagte Matarazzo über den Tabellenvorletzten. "Mainz hat im Moment einen positiven Trend. Sie haben auch die Qualität, woanders zu stehen in der Tabelle."

Der VfB bangt noch um den Einsatz von Abwehrchef Waldemar Anton, der leichte muskuläre Probleme hat. Borna Sosa und Philipp Förster sind nach ihren muskulären Problemen wieder im Mannschaftstraining. Unterdessen machen die Langzeitverletzten Hamadi Al Ghaddioui und Maxime Awoudja Fortschritte. Stürmer Al Ghaddioui hat nach seinen Schambeinproblemen das Teiltraining aufgenommen, Abwehrspieler Awoudja ist nach seinem Achillessehnenriss im Teamtraining.

Den Führungsstreit beim VfB Stuttgart wollte Matarazzo nicht kommentieren.

