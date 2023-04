BVB: Hummels ist plötzlich wichtig - Zukunft bleibt offen

Dortmund. Borussia Dortmund muss auf Nico Schlotterbeck verzichten, ihn ersetzt Mats Hummels. Die BVB-Zukunft des Abwehrspielers bleibt offen.

Mats Hummels schlängelt sich im Jahr 2023 an jedem Mikrofon, an jeder Kamera vorbei, sein selbst auferlegtes Schweigegelübde hält. Schon in der Winterpause hörte man, dass der 34-Jährige erst mal nichts sagen und sich auf seine sportlichen Leistungen konzentrieren wolle. Vermutlich ahnte der Routinier schon damals, dass er ansonsten immer auch nach seiner noch ungeklärten Zukunft gefragt werden würde.