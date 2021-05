Mattstedter Philipp Tonn: „Da fahren keine Nasenbohrer“

Mattstedt. Vor dem Start in Barcelona: Wie der 15-jährige Rennmotorradfahrer Phillip Tonn den Weg in die internationale Szene gefunden hat.

Aus der thüringischen Provinz in den internationalen Motorsport – diesen Weg hat der 15-jährige Phillip Tonn aus Mattstedt mittlerweile souverän gemeistert. Seit frühen Kindesbeinen locken ihn Höchstgeschwindigkeiten auf zwei Rädern. So startete er im Motocross, bevor ihn die Eltern im Alter von zehn Jahren auf asphaltierte Rennstrecken brachten.

„Am Anfang wollte ich gar nicht vom Cross weg, aber dann hab ich gemerkt, dass es auf den Rennmotorrädern sehr viel schneller geht“, erinnert er sich. In seinen ersten drei Wettkampfjahren in den ADAC-Nachwuchsserien Pocketbike- und Minibike-Cup Einsteiger und Nachwuchs, lieferte er auch direkt einen Titel-Hattrick ab.

„Ich war in den Klassen jeweils Deutscher Meister und Cup Sieger. Die Pokale und Siegerkränze stehen alle aufgereiht zu Hause.“ Nach einem Orientierungsjahr im spanischen Hawkers-Cup fand sich Phillip im Red Bull Rookies Cup wieder.

Zwei Jahre lang kämpfte er auf internationalem Parkett auf dem Sprungbrett in die Moto3-Weltmeisterschaft. „Im Nachhinein glaube ich, der Schritt war vielleicht ein Jahr zu früh. Ich war der Klasse körperlich noch nicht gewachsen. Deshalb habe ich schon voriges Jahr die Fühler ausgestreckt, wie es besser weitergehen kann.“

Die Lösung fand sich im ETC, dem European Talent Cup (Europameisterschaft), einer Talenteschmiede mit Zielrichtung Junioren-Weltmeisterschaft. Mit Unterstützung des erfahrenen deutschen Rennteams Liqui Moly Intact GP Racing konnte er das Jahr 2020 mit ersten Achtungserfolgen und einem guten Bauchgefühl für die Zukunft beenden. Nun stehen die Zeichen auf Angriff. „Die Rennen finden in Spanien und Portugal statt, die Konkurrenz ist hart, da fahren keine Nasenbohrer“, überblickt er das 50-köpfige Starterfeld.

Gleich zum Auftaktrennen im portugiesischen Estoril konnte Phillip etliche Führungskilometer sammeln. „Es fühlt sich riesig an, so ein Feld anzuführen. Und wenn der Kopf realisiert, dass man das überhaupt kann, dann spielt der ganze Körper verrückt.“ Die Zielflagge hatte er sturzbedingt nur aus der Ferne sehen können, verbucht das Rennen dennoch als großen Erfolg.

„Früher hätte ich geweint, diesmal bin ich vor Stolz fast geplatzt. Ich weiß jetzt, was möglich ist.“ In allen weiteren bisherigen Rennen der Saison konnte er jeweils wertvolle Punkte für die Gesamtwertung sammeln. Zwischen Platz acht und Platz 13 lagen die Zieleinläufe in Estoril und Valencia. „Mein Saisonziel ist ein Platz in den Top 10. Bei dem großen Starterfeld von 50 Fahrern ist das schon richtig viel“, schaut er in die nahe Zukunft.

Kraft und Kondition gefordert

„Das Team ist dabei ein Dreh- und Angelpunkt. Intact GP hat die perfekten Leute, um uns Fahrer technisch und mental stark aufzustellen.“ Teamkollege ist Sharul Ezwan Sharil (Malaysia) wie schon im vorigen Jahr. Gefahren wird auf einer Honda NSF 250 mit 54 PS. Dafür bereitet sich Phillip im heimischen Mattstedt gut vor.

„Man braucht für ein Wettkampf-Wochenende wahnsinnig Kraft und Kondition. Dafür bin ich viel auf der Cross-Strecke und im Fitnessraum. Renntraining mit der Honda ist in Deutschland speziell im Winter ja gar nicht möglich, deshalb waren wir oft zum Training in Spanien. Zum Glück unterstützt die Regelschule Pfiffelbach meinen Sport so gut, ich lerne halt oft aus der Ferne“, erzählt der Achtklässler.

Immer an seiner Seite ist Stiefvater Heiko Klepka, der über viel Erfahrung im Motorradsport verfügt. Daneben hält seine Mutter die Fäden zusammen. „Mein Job ist die ganze Organisation. Flüge buchen, Rennstrecken anschreiben, Sponsoren finden“, fasst sie die Aufgaben zusammen. „An der Strecke kann ich schwer zuschauen, also kümmere ich mich um solche Dinge.“

Der nächste Termin im Rennkalender ist der 9. Juni in Barcelona.