Brustschwimmer Matzerath erreicht bei erster EM das Finale

Lucas Matzerath hat bei der EM in Budapest das Finale über 50 Meter erreicht.

Budapest Eine Medaille haben die deutschen Beckenschwimmer bei den Europameisterschaften erwartungsgemäß bislang nicht gewonnen. Im international unerfahrenen Team hat einer von nur zwei deutschen Tokio-Startern in der Duna Arena am Freitag dennoch Grund zur Freude.

Lucas Matzerath war nach dem Finaleinzug bei seinem EM-Debüt sichtlich happy.

"Mega, ich bin sehr froh, dass ich meine Zeit von heute Morgen noch mal steigern konnte", sagte der 21 Jahre alte Brustschwimmer nach seiner persönlicher Bestzeit von 27,14 Sekunden im Halbfinale der Europameisterschaften in Budapest. "Ich hoffe, dass morgen noch mal ein bisschen was drin ist." Olympia-Starter Matzerath ist der vierte deutsche Beckenschwimmer, der bei der EM den Endlauf erreichte. Seinen Nationalteamkollegen Melvin Imoudu, Kathrin Demler (24) und Zoe Vogelmann (17) gelang dies nicht.

Matzerath ist als einziger deutscher Schwimmer neben Marco Koch aus dem Team für die Olympischen Spiele bei den Beckenwettbewerben in Ungarn dabei. Die anderen Tokio-Starter wie Doppel-Weltmeister Florian Wellbrock und Vizeweltmeisterin Sarah Köhler lassen die Wettkämpfe in der Duna Arena aus. Der Deutsche Schwimm-Verband nutzt die Meisterschaften vor allem, um international unerfahrenen und jungen Sportlern Wettkampferfahrung auf großer Bühne zu geben. Für alle vier deutschen Halbfinalisten vom Freitag ist es die erste EM.

Imoudu schied in 27,20 Sekunden über 50 Meter Brust aus. Auf der nicht-olympischen Strecke wurde er Neunter. "Auf jeden Fall ein geiles Ding, dass ich hier starten kann", sagte er trotzdem.

Nach ihren Finalauftritten an den Vortagen war für die Essenerin Demler und die Heidelbergerin Vogelmann über 200 Meter Lagen nach dem Halbfinale Schluss. Demler, Siebte über 200 Meter Schmetterling, schwamm in 2:13,49 Minuten die dreizehntschnellste Zeit der Halbfinals. Vogelmann, Siebte über 400 Meter Lagen, erreichte in 2:14,39 Minuten Rang 14.

In Abwesenheit von Vizeweltmeisterin Köhler verteidigte die Italienerin Simona Quadarella ihren Titel über 1500 Meter Freistil. Die 22-Jährige setzte sich in 15:53,59 Minuten klar vor ihrer kontinentalen Konkurrenz durch.

Über 200 Meter Freistil, über die Paul Biedermann seit 2009 in 1:42,00 Minuten den Weltrekord hält, gewann der Russe Martin Maljutin in 1:44,79 Minuten die Goldmedaille. Über 50 Meter Schmetterling siegte Lokalmatador Szebasztian Szabo, zur Europameisterin über 100 Meter Rücken kürte sich die Britin Kathleen Dawson. Den Titel bei den Brustschwimmerinnen auf der 200-Meter-Strecke holte Dawsons Landsfrau Molly Renshaw.

© dpa-infocom, dpa:210521-99-696425/3