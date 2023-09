Medipolis SC Jena verliert Testspiel gegen die Dresden Titans

Jena. Die Basketballer vom Medipolis SC Jena legten gegen Dresden einen Traumstart hin, mussten sich am Ende aber doch geschlagen geben.

Echte Liga-Stimmung in der Sparkassen-Arena! Beim Familienfest zum Saisonstart wollten rund 1300 Fans die neue Mannschaft von Medipolis SC Jena sehen. Im Testspiel gegen Zweitliga-Konkurrent Dresden Titans verloren die Schützlinge von Trainer Björn Harmsen mit 77:86 (41:38). In Dresden hatten die Thüringer noch 72:88 verloren. Sein Talent ließ Neuzugang Amir Hinton aufblitzen. Der US-Amerikaner war gerade erst in der Saalestadt angekommen. Jena lieferte einem Traumstart ab, führte 21:5 nach sechs Minuten. Doch dann stieg die Fehlerquote und Dresden rückte bis zur Pause zum 38:41 heran. Im Finish agierten die Titans dann stärker und siegten verdient.