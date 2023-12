Medipolis SC geht als Tabellenführer ins Jahresfinale

Jena Im letzten Spiel 2023 empfangen die Zweitliga-Basketballer von Medipolis SC Jena am Mittwoch die Dresden Titans.

Wer hätte das vor einem Dreivierteljahr gedacht: Damals, im März 2023, bangten die Basketballer von Medipolis SC Jena in der 2. Bundesliga ProA noch um den Klassenerhalt. Doch am Mittwochabend gehen die Korbjäger von der Saale als Tabellenführer in das letzte Spiel des Jahres gegen die Dresden Titans. So schnell kann es gehen. Und geht es nach Björn Harmsen, bleiben die Thüringer auch Spitzenreiter bis ins neue Jahr. „Natürlich ist es das Ziel, das wäre schön.“

Der Chefcoach hat Medipolis SC seit seiner Rückkehr im Sommer wieder auf Kurs gebracht, aus einem Abstiegskandidaten ein Spitzenteam geformt. Um Erster der Hauptrunde zu bleiben, müssen die Jenaer ihr Heimspiel gegen Dresden allerdings gewinnen. Björn Harmsen weiß, das wird extrem schwer. Seit dem Aufstieg der Sachsen in der Vorsaison gab es fünf Vergleiche, drei freundschaftliche und zwei Hauptrundenspiele. Alle gingen für Medipolis SC verloren.

Nur zwei Tage Vorbereitung auf Dreierspezialisten aus Dresden

Als Angstgegner will der Jena-Coach die Titanen von der Elbe zwar nicht bezeichnen, hat aber doch großen Respekt vor dem Team um den Ex-Jenaer Georg Voigtmann. „Dresden ist das Kontrastprogramm zu Düsseldorf“, meint Harmsen, dessen Mannschaft am Tag vor Heiligabend die Rheinländer mit 107:80 vom heimischen Parkett gefegt hatte. Während Düsseldorfs Stärken unterm Korb liegen, sind die Dresdner als Distanzschützen brandgefährlich. „Sie haben fast so viele Dreierversuche wie Zweierversuche. Das ist sehr ungewöhnlich.“ Außerdem bewegen die Titans den Ball sehr gut, spielen hervorragenden Team-Basketball. „Das ist ein ganz anderer Spielstil. Wir haben nur zwei Tage Vorbereitung und müssen sehr konzentriert sein, um diese letzte Hürde des Jahres zu meistern.“

Medipolis SC Jena – Dresden Titans, Mittwoch, 19 Uhr, Sparkassen-Arena