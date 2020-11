Meister Thuringia Bulls zeigt’s dem Altmeister Passiwan

Dirk Passiwan drehte enttäuscht ab. Sein Verzweiflungswurf hatte nicht nur den Ring, sondern sogar das Brett verfehlt. Wieder mal hatte die Verteidigung der RSB Thuringia Bulls ganze Arbeit geleistet. „Andi, hol mich raus“, rief der Spielertrainer und bei weitem wichtigste Akteur bei den Dolphins aus Trier seinem Co-Trainer Andreas Ebertz zu. Das dritte Viertel des Bundesliga-Duells war fast vorbei, der Zwischenstand deutete mit 60:34 an, wie überlegen der amtierende deutsche Meister aus Elxleben auch den Trierern, immerhin seit Jahren die Nummer drei bis vier im deutschen Rollstuhlbasketball, war.

Als das Spiel für die Gäste mit 45:89 verloren war und Passiwan seine Ansprache ans Team gehalten hatte, musste der 44-jährige Altmeister und 15-malige Bundesliga-Topscorer angesichts seiner diesmal nur elf Pünktchen eingestehen: „Das war nicht mein bester Tag.“ Dann, fast huldigend: „Die Bulls setzen einen immer so gut unter Druck, egal, was man probiert.“

Coach Engel: „Unser Puzzle wächst langsam zusammen“

Triers Beste: Die Lettin Diana Dadzite, die 2016 bei den Paralympics in Rio Gold im Speerwurf gewann, erzielte 13 Punkte. Foto: Jakob Maschke

Ein paar Meter weiter grinste der Trainer des Siegers, Michael Engel, schelmisch. Als hätte er die anerkennenden Worte Passiwans, den er selbst noch immer für einen der besten Offensivspieler der Welt hält, gehört. „Meine Mannschaft hat das gerade defensiv super gemacht. Unser neues Puzzle wächst langsam zusammen“, meinte Engel angesichts der Tatsache, dass die Neuzugänge, allen voran Ian Pierson, der zehn Punkte erzielte, zwischenmenschlich und sportlich schon gut integriert sind.

Gegen Trier war es aber einmal mehr Bulls-Urgestein Alex Halouski, der den Unterschied machte. Halouski versenkte zwölf Feldwürfe, darunter drei Dreier, und war mit 33 Punkten mit Abstand der Topscorer. Mit Vahid Azad (21), André Bienek (19) und Pierson punkteten drei weitere Elxlebener zweistellig. Für Trier war nicht wie gewohnt Passiwan, sondern mit Diana Dadzite eine lettische Speerwerferin mit 13 Punkten am treffsichersten.

Bulls spielen mit dem Gegner Hase und Igel

Nach dem ersten Viertel war Trier mit 13:15 noch in Schlagdistanz. „Das war eins der besten Viertel, die wir je hier gespielt haben“, sagte Passiwan. Doch die Bulls machten defensiv konstant weiter Druck und legten offensiv einen Zahn zu. So vergrößerten sie ihren Vorsprung bis zur Halbzeit auf 42:26.

Im dritten Viertel ging das Hase-und-Igel-Spiel, das die Bulls mit ihren Gegnern trieben, weiter. Egal, wo die Trierer Hasen aufkreuzten, die Elxlebener Igel waren schon da und verhinderten mit ausgestreckten Armen leichte Würfe. Vor allem die beiden Hünen Halouski und Azad fingen viele Bälle ab und leiteten Gegenangriffe ein. Passiwan versuchte zwar alles und spielte so manchen Zauberpass fast über das gesamte Feld, doch auch ihm war schnell klar, dass sein Team keine Chance mehr auf ein Comeback haben würde. Mitte des Schlussviertels war Elxlebens Vorsprung auf über 30 Punkte angewachsen, nach Halouskis Dreier zwei Minuten vor Schluss sogar auf 40. Danach gefragt, ob er jetzt, da mit Matt Scott und Jake Williams zwei Weltklassespieler das Team verlassen haben, mehr Druck verspüre, sagte Halouski: „Nein. Wir haben noch andere super Spieler. Ich mache einfach, was ich kann und was der Trainer mir sagt.“

Sorgen um Durchführung der Bundesliga, Förderantrag angepasst

So feierten seine Bulls souverän ihren 62. Sieg in Folge. „Der Tag wird kommen, an dem wir wieder

Hier sitzt (normalerweise) der 6. Mann: Auch in Elxleben sind außer Helfern und Offiziellen derzeit keine Zuschauer zugelassen. Foto: Jakob Maschke

verlieren. Ich bin aber, so wie das Team auf und neben dem Feld funktioniert, zuversichtlich, dass das noch eine Weile dauert“, war auch Bulls-Teammanager Lutz Leßmann sehr zufrieden mit dem Auftritt.

Ein paar Sorgen trägt Leßmann dennoch mit sich herum. Zum einen ist unklar, ob und wie die Bundesliga zu Ende gespielt wird, da drei der zehn Teams wegen der Corona-Pandemie derzeit nicht antreten wollen. Zum anderen macht ihm wie allen im Umfeld von Reha-Sport-Bildung und der Thuringia Bulls noch die kurzfristige, völlig überraschende Ablehnung ihres Förderantrags im Rahmen des Bündnisses „Teamsport Thüringen“ zu schaffen. Leßmann blickte voraus: „Wir haben den Förderantrag noch einmal angepasst und hoffen nun auf einen positiven Bescheid.“