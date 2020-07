Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mellinger absolvieren Triathlon in der Schule

Besser hätte das Wetter nicht sein können, sagt Christian Bachmann – und lächelt mit seiner Schulklasse, der 5/2 vom Feiniger-Gymnasium in Mellingen, in die Fotokamera. Das obligatorische Gruppenbild durfte nach dem Triathlon nicht fehlen. Der „Fun & Move“-Triathlon gehört jedes Jahr zum festen Repertoire der Talente, dieses Jahr war aber alles anders. Der Wettstreit wurde deshalb nicht im Schwimmbad, sondern in der Schule durchgeführt. Verletzungsfrei kamen alle ins Ziel, der Spaß kam natürlich nicht zu kurz. Am Ende erhielten alle eine Urkunde und ein Eis. Einige hatten sogar so viel Spaß, dass sie die Strecken ein zweites Mal absolvierten. Es sei ein gelungener Vormittag gewesen, fügte Bachmann an – um gleich eine Kampfansage an Corona hinterher zu schicken: „Nächstes Jahr sehen wir uns im Schwanseebad wieder!“