Messi, Ronaldo und Co. zeigen: WM bleibt etwas Besonderes

Essen. Die WM 2022 in Katar wird scharf kritisiert. Superstars wie Messi oder Ronaldo unterstreichen aber den Wert des Turniers. Ein Kommentar

Ja, die WM findet in einem Staat statt, der sie niemals hätte bekommen dürfen. Ja, jedes Wort der Kritik ist berechtigt. Aber sportlich bleibt eine WM eine WM. Was dieses nur alle vier Jahre stattfindende Turnier den Spielern bedeutet, wird uns in diesen Tagen in aller Ausführlichkeit verdeutlicht. Auch für Weltfußballer, die schon so viele Erfolge gefeiert haben, ist sie nach wie vor das Größte.