Christian Haubenreißer vom FSV Meuselwitz trifft zum 1:0 gegen Rositz. Was soll toll im August begann, könnte nun jäh im März enden: die Kreisoberliga-Saison in Ostthüringen.

Meuselwitz: FSV-Vorsitzender Köhler fordert Sporthilfe

Meuselwitz. Vielfach hört man in diesen Tagen von den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Schulen und Kindergärten überall im Land werden geschlossen, das öffentliche Leben auf ein Minimum heruntergefahren. Auch auf den Sport hat das Virus großen Einfluss und während in allen Medien darüber berichtet wird, dass der Betrieb der Fußball-Bundesliga stillgelegt ist, wird über die Auswirkungen auf den Lokalsport geschwiegen.

„Der Spielbetrieb ist bis in die untersten Ligen völlig eingestellt, sämtliche Sportveranstaltungen, das Training und Vereinsveranstaltungen sind uns untersagt“, berichtet Christopher Köhler, Vorsitzender des FSV Meuselwitz.

Der Verein aus der Schnauderstadt hatte bereits am Freitagvormittag auf die Ausbreitung des Coronavirus reagiert und zunächst den Trainingsbetrieb im Kinder- und Jugendbereich eingestellt, ehe in Folge der Anordnungen des Landratsamtes nun das gesamte Vereinsleben ruhen muss.

„Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir unseren Beitrag dazu leisten wollen, die weitere Ausbreitung der Pandemie zu verlangsamen.“, erklärt Köhler. Er selbst glaubt nicht mehr daran, dass in dieser Saison am Penkwitzer Weg noch einmal Fußball gespielt werde.

„Wenn die Saison jetzt womöglich erst einmal bis Mitte April unterbrochen ist, wird es schwer, die verlorene Zeit noch einmal aufzuholen. Eine Verlängerung der Saison nach hinten heraus oder das Ansetzen von zwei Spielen pro Woche ist im Amateurbereich keine Option“, so der Meuselwitzer.

Für den Verein allerdings sei dies mit erheblichen finanziellen Belastungen verbunden. Mit jedem ausfallenden Heimspiel entgingen der Vereinskasse Einnahmen im Bereich zwischen vier- und siebenhundert Euro, die für Investitionen und den Sportbetrieb dringend gebraucht würden, hinzu kämen die Einnahmen aus den vielfältigen vereinseigenen Veranstaltungen.

„Für viele kleine Vereine bedeuten die ausbleibenden Einnahmen, dass dringend notwendige Investitionen vor allem in die vereinseigenen Sportanlagen zurückgestellt werden müssen. Darunter leiden vor allem die Sportlerinnen und Sportler, die zurecht erwarten auf modernen und sanierten Sportstätten zu trainieren.“, erläutert der FSV-Vorsitzende. Er sehe die Bundes- und Landespolitik nun in der Verantwortung.

„Was wir brauchen sind ähnliche Investitionsprogramme wie wir sie nach den Hochwasserkatastrophen der letzten beiden Jahrzehnte schon gesehen haben. Dabei können großzügige Fördermittelprogramme für den Aus- oder Neubau der vereinseigenen Infrastruktur nicht nur das aufgrund der Einnahmeverluste dieser Saison fehlende Eigenkapital der Vereine ersetzen und damit das finanzielle Minus der Vereine abfangen, sondern gleichzeitig die von der Krise getroffene Wirtschaft ankurbeln“, so Köhler.