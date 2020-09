Meuselwitz mit Remis gegen Tennis Borussia Berlin

Fußball-Regionalligist ZFC Meuselwitz ist am Mittwoch zu einem 2:2 (1:1) gegen Tennis Borussia Berlin gekommen. Die Mannschaft von Trainer Koray Gökkurt gab dabei eine zweifache Führung aus der Hand.

Vor 640 Zuschauern in der Arena der Meuselwitzer besorgte Neuzugang Serhat-Semih Güler das frühe 1:0 für die Thüringer (4.). Der namhafte Aufsteiger aus der Hauptstadt brauchte bis zur 74. Minute, um durch Iraqui zum Ausgleich zu kommen. In einer verrückten Schlussphase erzielte erst ZFC-Knipser Timo Mauer das Tor zum 2:1 (87.). Berlin schaffte in der 90. Minute durch Talha Sennur aber noch das durchaus verdiente Unentschieden.