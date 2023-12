Michael Engel wird Bundestrainer

Elxleben Die Thuringia Bulls führte Michael Engel zum Champions-League-Sieg. Nun wird der Thüringer Bundestrainer und soll die Rollstuhlbasketballer zu den Paralympics 2024 nach Paris führen.

Die deutsche Rollstuhlbasketball-Nationalmannschaft der Herren hat einen neuen Bundestrainer: Michael Engel tritt ab sofort die Nachfolge von Nicolai Zeltinger an, der die Mannschaft zuvor 13 Jahre lang betreut hatte. Mit Engel soll die Qualifikation für die Paralympics 2024 in Paris gelingen. Der 39-Jährige trainierte zuvor sieben Jahre lang die RSB Thuringia Bulls in der Rollstuhlbasketball-Bundesliga. Sebastian Wolk und Martin Kluck erweitern den Trainerstab.

In Antibes für Paris qualifizieren

Das erste Ziel seiner Amtszeit formuliert der neue Bundestrainer deutlich: die Qualifikation für Paris. „Dieses Etappenziel stellt die entscheidende Säule dar, um ausreichend Gestaltungsspielraum für den Rollstuhlbasketball in Deutschland in der Gegenwart und Zukunft zu garantieren.“ Die letzte Chance hierfür bietet sich beim Qualifikationsturnier in Antibes (Frankreich), das vom 12. bis 15. April 2024 stattfindet.

Zudem plant Engel langfristig die Entwicklung einer Spiel- und Trainingskonzeption. „Hiermit sollen die Grundlagen geschaffen werden, um den deutschen Rollstuhlbasketball von den A-Nationalmannschaften sowohl im weiblichen als auch im männlichen Bereich bis in die U-Nationalmannschaften ganzheitlich für die Zukunft bis 2028 und darüber hinaus zu entwickeln“, erklärt der 39-jährige Thüringer. Er wolle eine Mentalität formen, die diese ambitionierten Ziele erreichbar machen. Wichtig sei dabei der nötige Teamgeist und Transparenz sowie die Übernahme von Verantwortung, um sich der Herausforderung zu stellen und das Potenzial der Spieler voll auszuschöpfen.

Fünf deutsche Meisterschaften gefeiert

Michael Engel erlebte 2011 sein erstes Bundesligaspiel im Rollstuhlbasketball live in der Halle – sofort packte ihn die Faszination dieses Sports. Nachdem er zuvor schon seit 2004 als Trainer im Basketball aktiv war, übernahm er 2016 schließlich den Rollstuhlbasketball-Bundesligisten RSB Thuringia Bulls. Mit der Mannschaft aus Elxleben feierte der Coach zahlreiche Erfolge – unter anderem fünfmal die deutsche Meisterschaft, zwei Pokalsiege und zwei Titel im Champions-Cup. Im Sommer 2023 beendete er vorläufig seine Trainerlaufbahn. Doch diesen Plan änderte er schnell wieder, um seinen Beitrag zu leisten, die deutsche Rollstuhlbasketball-Nationalmannschaft der Herren auf den letzten Metern noch nach Paris zu führen. Engel: „Ich sehe mich in der Verpflichtung, dem deutschen Rollstuhlbasketball in dieser schwierigen Situation mit meinen Fähigkeiten zu helfen. Besonders möchte ich unsere Mannschaft, die mit so vielen großartigen Sportlern bestückt ist, dabei unterstützen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. So, wie sie mir ermöglicht haben, der Trainer zu werden, der ich heute bin.“

Mehr zum Thema