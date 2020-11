Beim Fußball-Verbandsligisten SC 03 Weimar gab es Veränderungen im Trainerteam. So wird Jens Ahlgrimm künftig nicht mehr als Assistent von Cheftrainer Michael Junker fungieren. Er ziehe sich aus privaten Gründen zurück, wie es heißt. Stattdessen wird Stephan Pabst nun an der Seite Junkers das Team betreuen.

Anfang 2012 rückte Ahlgrimm auf den Posten des Co-Trainers auf, damals war der heute 44-Jährige selbst noch Spieler. Bis zur Saison 2017/18 kam es vor, dass Ahlgrimm aushalf, wenn auf dem Rasen Not am Mann war. Erst im vergangenen Winter feierte er mit der Mannschaft einen durchaus bemerkenswerten Erfolg. Weil Michael Junker vom Hallenkick nicht viel hält, übernahm Ahlgrimm kurzerhand das Kommando in der Budenzaubersaison – und sie wurde gekrönt mit dem Gewinn des Landesmeistertitels.

Beim Finalturnier in Apolda war es am Ende Stephan Pabst, der als Kapitän den Siegerpokal als erstes in die Höhe reckte – nun folgt er auf Ahlgrimm.

Stephan Pabst erlernte das Fußball-Abc beim FC Carl Zeiss Jena. In der dortigen Akademie besuchte er das Internat und durchlief alle Mannschaften bis zur U21. So lief er in der A-Junioren-Bundesliga auf, schaffte mit seiner U 19-Zeiss-Elf auch den Sprung ins DFB-Pokal-Viertelfinale.

Über Neustadt nach Weimar

Er gehörte zum Stammpersonal, der damals von Olaf Holetschek trainierten Truppe. Über den Umweg Blau-Weiß Neustadt/Orla fand er dann 2014 den Weg in die Goethestadt – und ist hier längst eine feste Größe, eine Leitfigur geworden. Zuletzt fehlte Pabst verletzt – nun soll er gleich doppelt helfen.

Denn die Fußballschuhe werde er nicht an den Nagel hängen, er werde Spieler-Co-Trainer. Da aktuell das Fußballgeschehen ruht, dürfte der Zeitpunkt dieses Personalwechsels nicht zufällig gewählt worden sein. In drei Wochen, so die Hoffnungen aller, könnte man wieder mit dem Training beginnen, um sich dann auf die restliche Saison vorzubereiten – einem Spieljahr, in dem für Weimar nur der Klassenerhalt in der Verbandsliga zählt.

Und Jens Ahlgrimm? Der wollte bekanntlich schon länger kürzer treten, hat diesen Schritt nun vollzogen. So ganz ohne seinen SC 03 Weimar wird es aber nicht gehen, darin sind sich alle sicher. So werden dem Urgestein, der in seiner Laufbahn lediglich einen Zweijahresausflug zum FC Erfurt Nord wagte, Ambitionen nachgesagt, im Vorstand des Vereins mitzuwirken. Das Kapitel aber ist noch nicht aufgeschlagen ...