Mit attraktivem Spiel mehr Zuschauer ins Auestadion locken

Nachdem bei Fußball-Landesklässler FC Union Mühlhausen in der Vorsaison ein Radikalumbruch stattgefunden hatte und die Unioner nahezu eine komplette Elf an Abgängen verkraften musste, retteten sie sich sich im vergangenen Juni mit dem elften Platz wenigstens noch achtbar ins Ziel. Der Abstiegskampf hatte jedoch nicht nur an den Aktiven gezehrt, sondern auch an den Verantwortlichen des Traditionsvereins.

Die Substanz des Spielerkaders wurde durch sieben Zugänge – denen ebenso viele Abgänge gegenüber standen- erhöht. Vor allem die beiden ehemaligen Eschweger Patrick Stromczynski und Kacper Kochanowski in der Defensive, der junge Rückkehrer Tom Fränkel im Mittelfeld sowie die beiden Angreifer Patrick Rost und der aus Lettland stammende Raivis Vitolnieks im Angriff hievten als Stammkräfte die Eisernen auf einen höheren Level.

Vitolnieks kam mit einer tollen Torquote aus Saalfeld, bei denen er in der Landesklasse 1 in zwanzig Spielen sechzehn Treffer erzielt hatte. Seine Gefährlichkeit bestätigte die lettische Offensivkraft auch bei den Mühlhäusern. Bei bisher elf Einsätzen netzte er schon zehnmal ein und ist damit der zweitbeste Torschütze beim FC Union.

An seiner Seite blühte Maximilian Mummert richtig auf. Der eiserne Torjäger schaffte in der Saison 2018/19 in 27 Partien zwölf Tore, die gleiche Trefferzahl hat der 31-jährige schon zur Halbserie in dreizehn Spielen erzielt. Er führte lange in der Torjägerliste der Landesklasse 2, zur Zeit ist er der Drittbeste im Ranking.

Die Schützlinge von Trainer Ronny Aster kamen sehr gut in die Saison. Der Pokalerfolg (4:2) beim FC Eisenach und der Derbysieg in Großengottern (3:1) gaben Sicherheit, auch wenn das Duell mit Neuling Gispersleben (0:2) verloren ging. Mit drei folgenden Siegen im Ligaalltag setzten sich die Mühlhäuser sich in der Spitzengruppe fest.

Der Quervergleich im Landespokal mit dem FSV Ohratal, die in ihrer Landesklassen-Staffel zu den Spitzenteams zählt, ging mit 2:3 verloren. Wobei die Unioner sich bei ihrem Stammkeeper Lukas Krengel bedanken konnten, der das Ergebnis mit seinen Paraden im erträglichen Rahmen hielt.

Der Schlussmann des FC Union gehörte mit seinen Leistungen zu den stärksten Keepern. „Ich bin mit der Entwicklung der Mannschaft gegenüber dem schlechten Vorjahr sehr zufrieden. Vor allem der Einbau der eigenen Nachwuchsspieler wie zum Beispiel Maximilian Hottop, Tim Hebestreit, Pascale Kuhn oder Arne Franke war wichtig und soll auch weiterhin unser Hauptaugenmerk bleiben“, erklärt Coach Aster: „Sie sollen die grundlegende DNA des Vereins werden und sich an der Seite der Routiniers entwickeln, die in allen Mannschaftsteilen vorn weg gehen“, sagt Aster in Anspielung auf die erfahrenen Akteure wie Toni Jurascheck, Mummert, Michael Seyd oder Nico Damm.

Im Herbst setzte es für den FC Union zwei Derbypleiten in Altengottern (1:5) und Struth (2:3), dazwischen gab es drei Siege und ein gutes Remis gegen den Klassenprimus und Staffelfavorit FC Erfurt Nord (1:1), ehe es zum Jahresausklang gegen die beiden Spitzenteams Siemerode (2:1) und in Büßleben (1:4) noch je einen Sieg und eine Niederlage gab. „Es wäre bei optimalem Verlauf sicherlich noch etwas mehr drin gewesen. Wir haben im Spielaufbau viele leichte Abspielfehler gemacht und so den Gegner zu Gegenstößen und Toren eingeladen“, bilanziert Aster.

Auffallenden Nachholbedarf haben die Eisernen noch, wenn es mal hitziger zur Sache geht, wie bei den beiden Derbypleiten. Gefragt nach dem Niveau der Liga, sieht der Union-Coach eine „gewisse Ausgeglichenheit in der oberen Tabellenhälfte. Da kann eigentlich jeder jeden schlagen kann. Trotz der 1:5- Pleite in Altengottern waren wir nicht chancenlos, dort zu punkten, wenn wir unsere sehr guten Chancen zuerst genutzt hätten“ haderte Aster mit der oft mangelhaften Verwertung. Hier will der ehemalige Offensivspieler gemeinsam mit seinem Co-Trainer Markus Krengel den Hebel verstärkt ansetzen.

„Mit einer attraktiven Spielweise und dem Einsatz selbst ausgebildeter oder aus der näheren Umgebung stammender Spieler wollen wir auch wieder mehr Zuschauer ins Stadion locken“, hat sich die sportliche Leitung mehr Resonanz und Stimmung bei den Heimspielen zum Ziel gesetzt. Abgesehen vom traditionellen Spiel zur Kirmes gegen Gispersleben vor 337 Fans blieb man in dieser Rubrik hinter den Erwartungen. Nun hoffen die Verantwortlichen auf die bevorstehenden Derbys, die in der Rückrunde allesamt im Auestadion stattfinden.

Los geht es am 7. März gegen den SC Großengottern, die etliche Unioner in den eigenen Reihen haben. Mit Torwart-Routinier Rene Geuß für den langzeitverletzten Lukas Krengel wurde eine wichtige Zwischenlösung gefunden, die für den nötigen Rückhalt sorgen soll.