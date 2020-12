Mit dem Selbstvertrauen eines Meisters: Bulls gewinnen Topspiel

Hart attackiert: Alex Halouski (Mitte) wurde vom RSV Lahn-Dill an der Grenze des Erlaubten bearbeitet, hier vom stark aufspielenden Brian Bell. Doch Halouski blieb cool und war mit 27 Punkten Topscorer.

Elxleben. Rollstuhlbasketball: Thuringia Bulls gewinnen Bundesliga-Spitzenspiel gegen Lahn-Dill 79:72 – der 67. Sieg in Folge für den Titelverteidiger.

Als Steve Serio den RSV Lahn-Dill 2016 verließ, um sich in seiner Heimat den New York Knicks anzuschließen, hatte er den bitteren Geschmack der Niederlage im Mund. Die Thuringia Bulls durchkreuzten die Abschiedsparty des Co-Kapitäns des US-Rollstuhlbasketball-Nationalteams. Der Emporkömmling aus dem kleinen Elxleben schnappte dem erfolgsverwöhnten Krösus in der Meisterschaft und im Pokal den Titel weg.