Mit direkter Ecke rettet Florian Meinhardt einen Punkt

Zum Rückrundenauftakt der Fußball-Kreisoberliga hatte sich die SG Drei Gleichen Mühlberg viel vorgenommen. „Wir haben noch etwas gutzumachen“, erinnerte SG-Trainer Björn Böttner vor Anpfiff ans lehrreiche 1:7 vom Saisonstart bei der SG Ruhla/Wutha-Farnroda. Die Rechnung konnte mit dem 1:1 zumindest teilweise beglichen werden.

In Wandersleben, wo Mühlberg in der Frühjahrsrunde seine Heimspiele absolviert, entwickelte sich vor nur 35 Zuschauern ein Spiel mit geringem Unterhaltungswert. Der holprige Platz ließ quasi kein Flachpassspiel zu. Erschwerend kam böiger Wind hinzu. Die erste richtige Chance brachte das 1:0. Ein missglückter Ruhlaer Steilpass kam postwendend zurück, Christian Schlupp marschierte zentral durch und lupfte die Kugel gefühlvoll über Gästekeeper Nicolai hinweg (23.). Ruhlas Trainer Dirk Kallenbach schüttelte den Kopf, monierte die vielen Ungenauigkeiten und die fehlende Körpersprache. Erst allmählich wachte seine Elf auf. Steve Fuchs, schön freigespielt, scheiterte noch an Schlussmann Förster (34.), ehe Florian Meinhardt mit einem direkt verwandelten Eckball den 1:1-Pausenstand herstellte.

Mit dem Wind im Rücken hatten die Erbstromtaler in Hälfte zwei etwas mehr vom Spiel, die Durchschlagskraft blieb jedoch begrenzt. Weil Mühlbergs Schlupp und Sandro Broneske bei den Flugbällen die Lufthoheit hatten und weil nach den wenigen klaren Aktionen der finale Pass nicht ankam. Die dickste Chance zum Sieg hatte Ruhlas Younes El Antaki, als er eine Flanke von Christoph Eisenberg frei übers Tor drosch (76.). Der Rest war Kampf und Krampf. Es blieb jedoch beim 1:1. Mehr als einen Zähler hatte auch keine Mannschaft nach dem Grottenkick verdient.