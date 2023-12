Mit Hrubesch zu Olympia

Erfurt Holger Zaumsegel findet, dass der Interims-Bundestrainer der DFB-Frauen im Falle der Qualifikation bis zu den Sommerspielen in Paris weitermachen muss

Horst Hrubesch ist ein Mann der klaren Worte. Die biedere Vorstellung der deutschen Fußballerinnen beim 0:0 in Wales könne nicht der „Anspruch“ sein. In der Tat hatte die dürftige Darbietung am Dienstagabend wenig Inspirierendes und wirkte wie ein Rückfall in Zeiten des WM-Debakels.

Man sollte die schlechte Leistung dennoch nicht überbewerten. Schließlich sind die DFB-Frauen nicht die erste Mannschaft, die in einem entscheidenden Spiel Nerven zeigten. Und außerdem lebt der Olympia-Traum der deutschen Kickerinnen trotz des schwachen Auftritts nach wie vor – dank der Isländerinnen, die die Däninen bezwangen.

Das frühere „Kopfballungeheuer“ hat seinen Auftrag also erfüllt. Eigentlich sollte für den Interims-Bundestrainer an dieser Stelle Schluss sein. Aber Hrubesch wird auch beim Final-Turnier der Nations League im Februar dankenswerterweise noch auf der deutschen Bank sitzen. Mit einem Einzug ins Finale wäre die Olympia-Qualifikation endgültig perfekt.

Gelingt Hrubesch auch diese, dann muss der 72-Jährige bis zu den Sommerspielen in Paris weitermachen. Schließlich kann er Olympia. 2014 führte er nach 26-jähriger Olympiaabstinenz die U21-Männer in Rio de Janeiro bis ins Finale. Und eine olympische Goldmedaille fehlt selbst einem wie Horst Hrubesch noch in seiner beeindruckenden Erfolgssammlung.