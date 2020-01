Oberhof. Beim Heimweltcup in Oberhof will Johannes Ludwig aufs Treppchen fahren.

Mit Max und Moritz und Ludwigs Lust

Mehr als 40 Minuten stand Johannes Ludwig am vergangenen Wochenende in Sigulda als Führender in der Leaderbox. Eine Dreiviertelstunde zum Freuen – und Frieren. Zwanzig Starter kamen noch nach ihm, keiner von ihnen konnte den Oberhofer mehr überholen. Beim Weltcup in Lettland war dem 33-Jährigen eine der spektakulärsten Aufholjagden des Rennrodelns gelungen – von Platz 21 zum Sieg.

Mit unliebsamen äußeren Bedingungen wie in Sigulda, als das Eis angesichts hoher Luftfeuchtigkeit minütlich weicher und das Klassement tüchtig durchgewirbelt wurde, müssen die Schlittenpiloten auch an diesem Wochenende in Oberhof rechnen. Steigende Temperaturen sind angesagt.

Darum wollte Ludwig, einer der Erfahrensten im Feld, den Triumph auch nicht überbewerten: „Ich hatte Glück, nehme den Sieg mit und freue mich.“ Zumindest dazu besaß er guten Grund. Immerhin hatte er den bis dahin sieglosen deutschen Männern den ersten Saisonerfolg beschert. Aufs Podest möchte er auch in Oberhof. „Der Fokus ist auf den Heimweltcup gerichtet“, sagte Ludwig, der vor Jahresfrist als Fünfter hier bester Deutscher war und mit der Staffel EM-Silber gewann.

Mit Junioren-Weltmeister Max Langenhan, Moritz Bollmann – beide erst 20 – sowie Sebastian Bley aus Suhl gehören noch drei junge Wilde zum Aufgebot von Bundestrainer Norbert Loch. Vor allem von Bollmann zeigte sich Loch schon vor der Saison angetan: „Seine Leistungen waren richtig gut.“ Der Sonneberger freut sich auf Oberhof („Hier habe ich das Rodeln gelernt“) und kündigte eine große Fanschar für den Weltcup an: „Allein aus Erfurt kommen rund 30 Leute.“

Die können dann schon für Mitte Februar proben. Dann wird ihr junger Held hier bei der Junioren-WM starten. Und die Chancen stehen nicht schlecht, dass der Moritz in die Fußstapfen von Max tritt.

Heute 18.30 Uhr in Oberhof: Startnummernauslosung am Oberen Hof