Mit Sieg gegen Leipzig die Spitze verteidigt

Erfurt. Handball: A-Juniorinnen des Thüringer HC gewinnen 33:27 gegen den HC Leipzig und führen weiter die A-Jugend-Bundesliga an.

Im ersten Heimspiel der A-Jugend-Bundesliga besiegte der Thüringer HC den HC Leipzig mit 33:27 (20:14). Erfolgreichste Werferin für die Thüringerinnen war Arwen Rühl (10), für die Gäste erzielte Lara Seidel 8 die meisten Treffer.

Die THC-Talente starteten in Bestbesetzung mit viel Elan in die erste Heimpartie und hatten nach sechs Minuten eine 3:0-Führung herausgeworfen. Der HCL verkürzte auf 3:4 (9.), ehe Arwen Rühl und Lucy Gündel viel Angriffsdruck erzeugten und die Leipziger Abwehr aus dem Rückraum überwanden. Nele Weyh bekam jetzt Platz am Kreis und traf zum 9:6 (14.). Diesen Vorsprung konnten die Gastgeberinnen ausbauen, die sehr beweglich agierende Chiara Thorn netzte zum 16:10 ein. Tabea Wipper und Lara Seidel verkürzten zwischenzeitlich, doch Paula Büttner und Nele Weyh hielten die Gäste mit ihren Treffern weiter auf Distanz. Halbzeitstand: 20:14.

Nach der Pause spielte der THC weiter druckvoll und behauptete die sichere Führung. In der 42. Minute war nach der dritten Zeitstrafe für THC-Rückraumspielerin Lucy Gündel die Partie zu Ende, was den Gästen Auftrieb gab. Emily Glimm und Jenny Illge gelang es auf 23:26 aus HCL-Sicht zu verkürzen, ehe Beverly Schwanethal mit schönem Treffer von der Außenposition den Vorsprung wieder ausbaute. Tyra Bessert, jetzt im Spiel, setzte jetzt im Rückraum Akzente und sorgte für Unruhe in der Leipziger Abwehr. Ihr und Arwen Rühl gelangen die beiden letzten Treffer der Partie zum klaren 33:27-Endstand.

Team und Trainer konnten sich über den gelungenen Start in die Gruppenspiele und den ersten Tabellenplatz freuen. Ein Wermutstropfen war die Verletzung von Dana Krömer – gute Besserung!

Am kommenden Wochenende stehen zwei weitere Heimpartien an. Gegen den Frankfurter HC (Samstag, 16 Uhr) und die SG Rödertal/Radeberg (Sonntag, 16 Uhr) möchten die Schützlinge von Ruben Arnold und Goncalo Miranda die Tabellenführung verteidigen.