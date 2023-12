Mittelfußbruch: Tavares fehlt dem FC Rot-Weiß Erfurt wochenlang

Keliano Tavares (am Ball) im jüngsten Heimspiel des FC Rot-Weiß Erfurt gegen den Chemnitzer FC (7:2).

Erfurt Die Verletzungsmisere beim Fußball-Regionalligisten reißt einfach nicht ab. Nun erwischte es Mittelfeldspieler Keliano Tavares.

Kurz vor dem Jahresabschluss am kommenden Sonntag (13 Uhr) beim FC Hansa Rostock II beklagt der FC Rot-Weiß Erfurt den nächsten verletzungsbedingten Ausfall. Keliano Tavares hat sich im Heimspiel gegen den Chemnitzer FC am vergangenen Freitag (7:2) einen Mittelfußbruch zugezogen. Das ergab eine MRT-Untersuchung in dieser Woche. Der offensive Mittelfeldspieler wird dem Fußball-Regionalligisten damit mehrere Wochen nicht zur Verfügung stehen.

Saison verlief bislang nicht zufriedenstellend

Das Missgeschick passierte dem Franzosen ausgerechnet in seinem 50. Einsatz im Rot-Weiß-Trikot. Nachdem er zuvor von Trainer Fabian Gerber mehrmals nicht berücksichtigt worden war, kam Tavares gegen Chemnitz in der 73. Minute aufs Feld. Insgesamt verläuft die Saison für den 22-Jährigen wenig zufriedenstellend. Er kommt erst auf fünf Spiele mit 69 Spielminuten. Alsbald können jetzt auch keine weiteren dazukommen.