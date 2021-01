Monika König spielte aus Liebe zum Handball

Die 78-jährige Monika König erinnert sich an ihre Zeit mit den Handballerinnen von Lokomotive Gera.

Gera. Unvergessene Momente: Monika König spielt mit Geras Handballerinnen in den 1970er-Jahren in der DDR-Liga.

An die Wismut-Fußballer der Vergangenheit erinnert man sich in Gera noch gut. Udo Korn, Gerd Struppert, Matthias Kaiser, Dieter Schirrmeister – mit diesen Namen können die alteingesessenen Sportinteressierten in der Stadt etwas anfangen. Doch wie sieht es aus mit Ingrid Geithner, Angelika Behnisch, Christine Vollbrecht, Sigrid Pirzkall, Gerda Wejwoda, Beate Rauch, Edith Lienert, Margit Scheibe, Silvia Wiezorek, Getrud Walter oder Monika König?