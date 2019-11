Mosbach gegen Siebleben: Duell um die Herbstmeisterschaft

Zu Beginn der Adventszeit geht es in der Westthüringer Kreisoberliga noch einmal hoch her. Der abschließende Hinrundenspieltag bietet mit dem Gipfeltreffen zwischen Spitzenreiter Mosbacher SV und dem Tabellendritten SG Spvgg Siebleben am Sonntag um 14 Uhr einen perfekten Showdown vor der Winterpause. Es ist ein Endspiel um die Herbstmeisterschaft. Auch wenn das kein „Titel“ für den Vereins-Briefkopf ist, würden die Mosbacher diesen „schon ganz gerne mitnehmen“, betont MSV-Trainer Detlef Ortlepp. Ein Unentschieden würde dem Gastgeber dafür genügen, während Siebleben siegen muss, um die Spitze zu erobern. Der Tabellenzweite Gumpelstadt hat seine Partie vom 13. Spieltag bereits absolviert.

Für Gäste-Trainer Kendy Burckhardt ist das wertlose Titelchen dabei eher Nebensache. Abgerechnet wird schließlich erst zum Schluss. „Wichtig ist, dass wir punkten und an Mosbach dran bleiben. Sollten wir gewinnen, wäre es natürlich umso besser“, sagt der 40-Jährige, der froh ist, dass seine Elf nach der Minikrise mit drei Pflichtspielniederlagen zurück in die Erfolgsspur fand. Trotz gravierender Besetzungssorgen. So musste beim glanzlosen 3:1-Heimsieg gegen Neuling Mühlberg sogar der 49-Jährige Oleg Oliinyk aushelfen. Neben den Langzeitverletzten (Riemer, Schwope, Schlegel) fällt vorerst auch Julian Peinelt (11 Spiele/1Tor – Oberschenkelverletzung) aus. Zudem ist Stürmer Sören Lehmann am Sonntag gelbrot-gesperrt. Er wird nicht leicht zu ersetzen sein, war er „doch gerade wieder in richtig guter Form“, so Burckhardt. Trotzdem ist der Coach optimistisch: „Wenn wir unser spielerisches Potenzial abrufen, ist ein positives Ergebnis zum Abschluss möglich.“

Auf die dünne Personaldecke haben die Sieblebener bereits reagiert. Kay Bezold (41), der bis 2016 für die SG in der Landesklasse spielte und zuletzt bei Eintracht Gotha aktiv war, kehrt zurück. Er will es noch einmal wissen. Zweiter Winter-Neuzugang ist der von Westring Gotha gekommene Markus Maulud. Allerdings können beide erst zur Rückrunde eingreifen.

Mosbachs Trainerduo Silko Fischer/Detlef Ortlepp hat bei der Aufstellung ebenfalls nur selten die „Qual der Wahl“. Der Kader ist auf Kante genäht. Mit 19 eingesetzteb Spielern, so wenig wie keine andere Mannschaft der Liga, kam der Spitzenreiter durch die Hinrunde. Die Eingespieltheit sei ein Trumpf, so Ortlepp, ein weiterer die neu gefundene Stabilität in der Defensive. „Inzwischen spielen wir auch ab zu mal zu Null“, freut sich Ortlepp, dass aus der einstigen Achillesferse (im Vorjahr 49 Gegentore) die stärkste Abwehr der Liga geworden ist. Nur 12 Gegentore ließ die Hintermannschaft um „Spiritus Rector“ Andy von Roda in den absolvierten zwölf Begegnungen zu. Und weil der MSV offensiv bekanntermaßen mit Kevin Spittel (9 Saisontore), Max Hirschel (8) und Lucas Braun (7) topbesetzt ist, verwundert der Spitzenplatz keineswegs. Auch in der Zuschauer-Tabelle stehen die Mosbacher übrigens ganz oben – zu den sechs Heimspielen kamen im Durchschnitt 171 Besuchern. Es wäre erstaunlich sollte diese Zahl beim brisanten Gipfeltreffen nicht erreicht werden.

Beide Mannschaften trafen bislang nur in einem Testspiel aufeinander. Sieblebens 8:1-Sieg vom Sommer 2018, als der fünffache Torschütze Michele Lehmann mit Mosbach Katz und Mau spielte, ist kein Maßstab mehr. Zum einen wird Mosbach nach sechs Siegen mit breiter Brust auflaufen, zum anderen sind die Gastgeber vorbereiteter: „Wir müssen die zwei, drei entscheidenden Sieblebener in den Griff kriegen, dann ist was drin“, glaubt Ortlepp. Auch Kollege Burckhardt weiß, dass es diesmal im Langetal für seine Jungs wohl kein Spaziergang wird, weshalb seine Zielvorgabe lautet: „Alles, nur keine Niederlage.“