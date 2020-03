Mosbach patzt, Siebleben zieht vorbei

Die Tabelle der Westthüringer Kreisoberliga wird immer schiefer, nachdem am zweiten Rückrundenspieltag erneut zwei Partien ins Wasser fielen. Indes gab es einen Wechsel an der Spitze. Siebleben nutzte Mosbachs Patzer, hat aber bereits zwei Spiele mehr als der (vorerst) entthronte Tabellenführer absolviert.

SG Markushl – VfB Vacha 1:2 (1:1). Beide Mannschaften brauchten auf schwierig zu bespielendem Geläuf eine Weile, ehe sie zu Torchancen kamen. Nach einer guten Viertelstunde verpasste zunächst Luca Scheuch am zweiten Pfosten eine Venter-Eingabe denkbar knapp. Im direkten Gegenzug lenkte Keeper Marc Morgenweck einen Gästeversuch an die Latte. Kurz darauf scheiterte auf der anderen Seite Martin Arnold aus aussichtsreicher Position. Etwas aus dem Nichts dann die Gästeführung durch Martin Walter (28.), als die Defensive der Hausherren die Kugel nicht aus der Gefahrenzone bringen konnte. Kurz vor der Pause dann der hochverdiente Ausgleich, welchen Kapitän Björn Venter vom Elfmeterpunkt erzielte (44.), zuvor war Arnold gelegt worden.

Den zweiten Durchgang begannen die Gastgeber engagiert und hatten zwei dicke Möglichkeiten, die erste vergab Tobias Simon, als er den Ball nicht richtig traf. Die zweite Chance ließ Venter aus, der aus spitzem Winkel abschließen musste. Vacha hingegen nutzte seine Chancen konsequent und ging durch Kevin Nube (59.) erneut in Front. In der Folge schafften es die Hausherren nicht mehr, wirklich gefährlich vors Gästegehäuse zu kommen.

Westring Gotha – Drei Gleichen Mühlberg 2:3 (2:0).

Als Thomas Schunke mit einem Schuss Torwart Steve Herrmann prüfte, dieser den Ball prallen ließ und der eingewechselte Marcus Heun zum 3:2 abstaubte (88.), kannte die Freude im Gästelager keine Grenzen mehr. 0:2-Rückstand in der zweiten Halbzeit aufgeholt und noch den späten „Lucky Punch“ gesetzt – die SG Drei Gleichen Mühlberg feierte im Landkreis-Derby einen dem Spielverlauf nach nicht unbedingt erwarteten Auswärtssieg und ließ bedröppelte Gastgeber zurück.

Diese waren im ersten Durchgang das klar bessere Team gewesen, hätten höher führen können, wenn nicht müssen. Doch das Auslassen einiger Möglichkeiten sollte sich für die Westringer zum Ende hin bitter rächen. Dabei ging es gut los für die Gothaer, die sich immer wieder schnell durch die Mitte kombinierten und die SG Drei Gleichen unter Druck setzten. Folgerichtig gelang Catalin-Viorel Zlataru ein Doppelpack, wobei der zweite Treffer einer schönen Flanke entsprang (17./24.).

Kurioserweise änderte sich der Verlauf nach der Halbzeitpause fast gänzlich. Auf einmal übernahmen die Gäste das Geschehen und waren durch den schnellen Anschluss von Maximilian Franke, der nach einer Kombination einschob, wieder im Geschäft (53.). Zwar bot sich auch Westring die eine oder andere Gelegenheit, den alten Abstand wieder herzustellen. Die Wirkungstreffer setzte aber Drei Gleichen in Form von Routinier Martin Römer, der eine Flanke von Schunke sehenswert direkt ins Eck setzte (71.). In der Folge besaßen beide Teams Chancen auf weitere Treffer. Selbst nach Heuns Tor blieb Gotha gefährlich, aber ohne Fortuna im Abschluss.

SG Siebleben – Normania Treffurt 2:1 (1:0). Die Burckhardt-Elf löste die Pflichtaufgabe gegen das Kellerkind und ist neuer Spitzenreiter. Allerdings hat Siebleben bereits zwei Begegnungen mehr als Mosbachs absolviert. Kay Bezold traf früh zur Führung (3.), als Treffurt nach einer Ecke das Leder nicht wegbekam. Zweimal noch konnte Normania-Keeper Stoll klären, ehe Routinier Bezold das Durcheinander mit dem 1:0 beendete. Dennoch stand Normania weiter tief und ließ gegen spielerisch überlegene Hausherren bis zur Halbzeitpause nichts weiter zu. Nach dem 2:0 (Robin Merten/48.) schien das Spiel gelaufen, doch mit sehenswertem Freistoß sorgte Robert Hitzigrath (88.) noch für spannende Schlussminuten. Zu weiteren Chancen kam Treffurt aber nicht mehr. Dennoch hatte die von Aushilfstrainer Markus Rippel taktisch gut eingestellte Gästeelf ihr Minimalziel, nicht untergehen, erreicht und nahm Mut für die kommenden Aufgaben mit nach Hause.

SG Ruhla/Wutha-Farnroda – Mosbacher SV 1:0 (0:0). Die SG hat den Fluch im Nachbarschaftsduell im achten Versuch gebannt. Vor 210 Zuschauern setzte sich der Gastgeber in einem intensiv geführten Spiel mit 1:0 durch und fügte Tabellenführer Mosbacher SV die zweite Saisonniederlage zu. Matchwinner war Brice Pimi Tchamako, der in der 83. Minute das umjubelte Tor des Tages schoss. Der 31-jährige Kameruner krönte mit dem Treffer seine starke Defensivleistung. Nahezu jedes Luftduell gewann er. Kurz vor Schluss schlich er sich im gegnerischen Strafraum frei, wurde von Florian Meinhardt bedient und ließ sich mutterseelenallein die Chance nicht entgehen. Gästekeeper Marcel Schade, der den verletzten Christian Haaß ersetzte, bekam zwar noch die Finger dran, der Ball kullerte jedoch ins Tor.

Bis zu dieser Szene war es auf dem erstaunlich gut bespielbaren Platz in Wutha-Farnroda ein ausgeglichenes Match, in dem Florian Meinhardt (19.) für den Gastgeber und Max Hirschel (57.) für den Gast die besten Chancen besaßen. Jeweils klärten die Keeper. Mit Wut im Bauch warf Mosbach nach dem 1:0 alles nach vorn. Andy von Roda dribbelte sich auch nochmal bis zur Grundlinie durch, doch die SG überstand auch die fast fünfminütige Nachspielzeit, in der sich der bereits gelbbelastete MSV-Spieler Max Bruder noch wegen einer Unsportlichkeit Gelb-Rot einhandelte.