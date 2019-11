Mosbach verteidigt die Tabellenführung

Marksuhl. Mit dem vierten Sieg in Folge hat der Mosbacher SV die Tabellenführung der Westthüringer Kreisoberliga verteidigt. Von den Verfolgern strauchelte Kaltennordheim, während sich Gumpelstadt und Siebleben keine Blöße gaben. Umso brisanter wird Hinrunden-Showdown am kommenden Sonntag, wenn im Langetal Mosbach und die Randgothaer um den Herbsttitel kämpfen.

SG Marksuhl/Förtha – Mosbacher SV 0:4. Wenn Gästekeeper Christian Haaß in 90 Minuten nur drei Mal ernsthaft ins Spielgeschehen eingreifen muss, zeigt dies deutlich die Dominanz des Favoriten. Getrübt wurde die Freude über den Sieg durch die schwere Fußverletzung von Max Bruder nach 73 Minuten.

Auf dem kleinen Platz mit seinem seifigen, rutschigen Untergrund (viele hatten Standprobleme ) war klar, dass es keinen Schönheitspreis gibt. Kevin Spittel stand beim Gast nicht zur Verfügung, so rückte Julian Bindel in die Startformation.

Zunächst versuchten die Gäste mehr über die Mitte zu kommen, was sich auf Grund der Enge als schwierig darstellte. So war es dann eine Standardsituation nach 10 Minuten, die Gefahr für Keeper Werner brachte. Den Freistoß von Andy von Roda konnte er aber parieren. Marksuhls Angreifer Luka Scheuch setzte sich auf rechts durch, seinen Hereingabe wurde noch leicht abgefälscht und Christian Haaß musste sich strecken, um die Bogenlampe zu entschärfen (19.). Genau im Gegenzug hatte Fabian Brandau David Häuschen frei gespielt, der Angreifer konnte auf Werner zulaufen, visierte aber den Pfosten an. Die nächste Freistoßsituation brachte die Führung für die Gäste. Bei Andy von Rodas getretenen Ball rutschte Keeper Werner weg und der Ball flutschte unter seinem Körper ins Netz ( 23.). Den Gästen tat die Führung gut, der Ball lief besser durch die eigenen Reihen, ohne jedoch richtig zwingend in die Gefahrenzone zu kommen. Marksuhl mit Sturmspitze Venter tat sich weiter schwer, sich Chancen zu erarbeiten.

Kurz nach dem Wechsel brachte ein Marksuhler Ballverlust an der Mittellinie Moritz Wilhelm an den Ball, der quirlige Angreifer gewann beide Zweikämpfe und schickte Julian Bindel über die Außenbahn. Bindel schob überlegt zum 2:0 ein (53.), womit für ihn eine lange Torflaute endete. Eine schlecht getretene Ecke Marksuhls führte zum Konter der Gäste, den Werner aber vereiteln konnte. Während Marksuhl weiter wenig Durchschlagskraft entwickelte, erhöhte Lukas Braun nach Vorlage von Fabian Brandau auf 3:0 (76.). Das letzte Aufbäumen der Gastgeber brachte dann drei Ecken, die jedoch verpufften. Besser machte es der MSV, der durch den eingewechselten Philipp Peterhänsel (86.) den klaren Auswärtssieg perfekt machte.

SG Ruhla/Wutha-Farnroda - Fortuna Kaltennordheim 4:2 (1:1).

Die Kallenbach-Elf steckte im letzten Heimspiel des Jahres einen 1:2-Rückstand kurz nach Wiederbeginn cool weg und drehte das Spiel gegen die zuvor zehnmal unbesiegte Fortuna noch zum verdienten 4:2 (1:1). In der Tabelle verbesserte sich die SG damit auf Rang sieben.

Nicht unerwähnt bleiben soll, dass der Gast mit argen Besetzungsproblemen zu kämpfen hatte. Neben Spielertrainer Thomas Markert (gebrochener Zeh) fehlten fünf weitere Stammspieler, so dass sogar Alt-Herren-Spieler Maik Steinmetz in der Abwehr ein Comeback gab. Fortuna begann stürmisch, doch gleich der erste Konter der Hausherren führte zum 1:0. Younes El Antaki wurde bei einem Solo von Steinmetz kurz vor der Box gelegt. Den Freistoß von der linken Strafraumecke zwirbelte Florian Meinhardt ganz frech ins kurze Eck in den Winkel (4.). Kaltennordheim war um eine Antwort bemüht und ließ mit genauen Pässen in die Schnittstellen die SG-Abwehr mehrfach schlecht aussehen. So auch in der 18. Minute, als Kapitän Roberto Trabert in den Sechzehner eindrang und es nach einem Tackling von Rene Müller Strafstoß gab. „Nie im Leben war das ein Elfmeter“, befand der zuschauende Ex-Referee Jürgen Verhufen. Schiri Ringo May-Nowack sah es anders. William Heß ließ sich die Chance zum Ausgleich nicht entgehen (18.). Anschließend bremsten zu viele Ungenauigkeiten das SG-Spiel, ehe der Gastgeber in der letzten Viertelstunde vor dem Wechsel viel Druck aufbaute. Bei Schüssen von Sebastian Wichate und Tobias Wollenhaupt verhinderte zweimal die Latte die erneute Führung, zudem lenkte Witzel Meinhardts Nachschuss famos zur Ecke.

Die zweite Hälfte begann für den Gast wie gemalt. Ein völlig missglückter Abschlag von SG-Schlussmann Maik Traberth landete in den Fußen von Heß. Er spurtete zur Grundlinie und bediente in der Mitte Daniel Wolf, der zum 1:2 einnetzte (48.). Die Gastgeber waren aber kein bisschen geschockt und rissen das Spiel an sich. Zum Knackpunkt aus Gästesicht wurde dabei Witz-Elfmeter. Obwohl Steinmetz gegen den durchgebrochenen Nico Fuchs klar den Ball spielte, zeigte Schiedsrichter May-Nowack (Herpf) erneut auf den Punkt. „Lächerlich“, kommentierte die RSV-Bank die Konzessionsentscheidung, die Ruhla Auftrieb gab. Tobias Wollenhaupt verwandelte gewohnt sicher (55.). Nur drei Minuten später leitete Wollenhaupt technisch gekonnt weiter zum durchstartenden, stark spielenden Younes El Antaki, der vor Witzel am Ball war und zum 3:2 traf. Von Kaltennordheim war nicht mehr viel zu sehen.„Die ersten 50 Minuten waren gut, den Rest können wir vergessen“, fasste Fortuna-Betreuer Reinhard Stopfel das Spiel seiner Elf später zusammen. Ganz anders die Hausherren: Während die Defensive um Rico Kirchner und Brice Tchamako resolut nun alles im Griff hatte, kam vorn zum Kampfgeist eine Portion Spielfreude dazu. Bei Gelegenheiten von Wollenhaupt und Wichate lag das 4:2 in der Luft. Das war dem eingewechselten Kristian Grabow vorbehalten. Nach Eingabe vom einmal mehr emsig ackernden Wichate traf er direkt ins rechte obere Eck (77.). Spätestens da war das Ende der Kaltennordheimer Erfolgsserie besiegelt. Apropos Serie - eine kleine hat nun auch die Ruhlaer Elf am Laufen, die seit vier Pflichtspielen ungeschlagen ist.

Eintracht Apfelstädt – SG Bischofroda 2:5.

Apfelstädt bleibt die negative Überraschung dieser Saison. Über die gesamten 93 Minuten stimmten zwar Einsatz und kämpferische Wille, unterm Strich fehlte gegen sehr effektiv zu Werke gehende Gäste aber doch die Qualität.

Im nebeligen Getümmel verlief der Start recht vielversprechend. Zwar scheiterte Schumacher noch an Bärenklau (4.). Die darauf folgende Ecke, getreten durch Dämban, fand aber den Kopf von Kah und so stand es 1:0 (5.). Bischofroda fand zunächst überhaupt nicht ins Spiel und zeigte sich ungefährlich. Bis zum Ausgleich aus dem Nichts. Einen Ball von Libero Güntner fing Schmidt ab, nahm diesen gleich direkt und traf mit einem Sonntagsschuss am Samstag zum schmeichelhaften Ausgleich (17.). Mochte dieses Tor noch ein Zufallsprodukt gewesen sein, galt dies fürs 1:2 nicht. Drei Leute störten den Gästestürmer nicht energisch, auch weil die Angst vor einem Elfmeter bestand. Der legte einfach quer auf den völlig alleingelassenen Schmidt, der das 2:1 erzielte (22.). Nun fand Bischofroda zu mehr Sicherheit und das Duell neutralisierte sich über weite Strecken im Mittelfeld. Bis zur Pause sprangen keine Hochkaräter mehr heraus.

Mit Wiederanpfiff war Apfelstädt sichtbar um eine Steigerung bemüht und riss das Geschehen an sich. Mitunter kombinierte man sich recht gefällig durch das Mittelfeld, obwohl der Boden schwer bespielbar und tief war. So war das 2:2 auch verdient. Kapitän Leischer zog einen Freistoß von der linken Seite straff auf das Gehäuse, Kah staubte am langen Pfosten ab (64.). Zum Knackpunkt der Partie avancierten die nächsten Sekunden. Wohl noch erfreut über den Ausgleich vernachlässigte Apfelstädt bei einem langen Ball das Stellungsspiel in der Abwehr. Torwart Rose kam weit aus seinem Tor und konnte Al auch nicht mehr stören, der am Keeper vorbei den Ball ins Netz trudeln ließ (65.). Aus zwei wirklichen Chancen hatte Bischofroda drei Tore erzielt und es war nun klar, dass eine erneute Aufholjagd schwer werden würde. Zusehends schwanden beim Gastgeber die Kräfte, die Abspiele wurden ungenau. Die Gäste verlegten sich aufs Kontern und hatten so Erfolg. Nach einer Linksflanke behielt Kiesel die Ruhe, nahm Rose aus und schob ins leere Tor (73.). Voigt traf sogar noch wuchtig zum zu hohen Endstand (2:5/85.).

SG Ifta – Normania Treffurt 2:1.

Freilich war die Eintracht gegen den Tabellenletzten von der Papierform her der klare Favorit, aber dennoch schienen die zwei Niederlagen der letzten Saison gegen die Treffurter manchen Iftaern noch im Kopf herumzuspuken. Und tatsächlich wollten die Normannen diesen Fakt auch nutzen und Trainer Frank Montag hatte einige wirkungsvolle Änderungen in der Formation vorgenommen. Die Gäste versteckten sich nicht und besaßen nach Lucas Möllers starkem Dribbling (5.) sogar die erste Chance im Spiel, als Matthias Mann beim Anspiel gerade noch rechtzeitig abgedrängt wurde.

Die ganze Spielfeldbreite nutzend, versuchte die Eintracht das Spiel ruhig aufzubauen, den Mut zum Risiko und druckvollen Spiel ließen die Spieler aber vermissen. Träge schleppte sich das Spiel dahin und beide Mannschaften schienen sich im Fehlpassfestival überbieten zu wollen. So wurde es auch für Normania-Keeper Carsten Stoll, der die Iftaer Spieler ja aus seiner eigenen Spielzeit bei der Eintracht noch bestens kennt, nur zweimal (10./17.) ein wenig brenzlig. Schließlich plätscherte das Spiel ohne große Höhepunkte bis zu Marius Schwanz’ Freistoß dahin, der durch Freund und Feind hindurchrutschte und beim aufgerückten Marko Wiegand landete, der mit langem Schritt den Ball aus sechs Metern zum 1:0 (34.) ins Tor schob.

Aber auch dadurch wurde das Spiel nicht besser und die nie aufsteckenden Gäste kamen mit dem Pausenpfiff sogar noch zum nicht unverdienten Ausgleich. Den weiten Freistoßball von Norman Manegold legten die Hausherren selbst in den Lauf von Matthias Mann, der konsequent einschoss (45.).Ein paar Takte schien Trainer Stephan Koch seinen Eintrachtlern in der Pause gesagt zu haben, denn das Spiel seiner Mannen wurde nun etwas druckvoller. Bei Karsten Schwanz’ unfreiwilligem Heber (50.) musste Stoll seine ganze Länge nutzen, um den Einschlag zu verhindern. Als sich dann die Iftaer in der Mitte durchspielten, ging eine Treffurter Hand zum Ball und den fälligen Elfer verwandelte Tobias Leinhos sicher zum 2:1-Sieg (51.).

Siebleben – DG Mühlberg 3:1. Ein spannendes Derby zwischen Siebleben und Aufsteiger SG Drei Gleichen sah mit dem 3:1 das bessere Ende für die Gastgeber. Die Führung für die Gäste erzielte Oleg Oliinyk in der 15. Minute durch ein Eigentor. Sören Lehmann (31.) und Julian Fröbe (33.) brachten ihre Mannschaft auf Kurs. Nach dem Führungstreffer für seine Elf zeigte sich Sieblebens Trainer Kendy Burckhardt alles andere als entspannt. „ Hier gibt es keinen Grund zum Feiern“ , schrie er seiner Elf zu. Und in der Tat, was er bislang auf dem Spielfeld erleben musste, war weit von einem souveränen Auftritt seiner Mannschaft entfernt. Der Gegner zeigte sich insgesamt schneller - mit und ohne Ball. Die Siebleber hingegen verloren ein ums andere Mal ihre Zweikämpfe, Pässe kamen nicht an und leichtfertige Ballverluste taten ein Übriges.

Vor dem Ausgleich hatten die Gäste mehrfach die Chance auf 2:0 zu erhöhen. In der 26. Minute scheiterte Christian Schlupp, nach dem er Jens Schuchardt im Siebleber Tor bereits überwunden hatte. Im weiteren Spielverlauf nahm die Partie an Fahrt auf, jedoch nicht, was das Spielniveau betrifft. Es wurde ruppiger, die Fouls häuften sich. Gegen Ende der ersten Halbzeit gerieten Sieblebens Sören Lehmann und Thomas Schunke aneinander, was umgehend zur Rudelbildung führte. Schiedsrichter Daniel Vollmann zeigte sich gnädig und zückte für beide nur die gelbe Karte. Das sollte für Lehmann Konsequenzen haben. In der 60. Minute erkannte der Schiri ein klares Handspiel eines Mühlberger Spielers im Strafraum nicht und verweigerte den Gastgebern einen Elfmeter. Weil Lehmann sich darüber lautstark beklagte, schickte Vollmann ihn vom Platz.Der Ausgleich für den FSV lag in der Luft, fiel aber nicht. Mit einem Mann mehr auf dem Platz machten die Gäste nun ordentlich Druck. Doch es kam anders. Michele Lehmann hätte in der 79. Minute bereits für seine Elf bereits den Sack zubinden können, scheiterte aber an Torwart Niklas Schellenberg, der im Winter zum FSV Ohratal wechselt. Doch acht Minuten später machte er seine Sache besser und traf.

Außerdem:

Westring Gotha - SG SV Borsch 1925 II 1:1, Schiedsrichter: Cora Winter (Erfurt Nord), Zuschauer: 25, Tore: 0:1 Jonas Kimpel (34.), 1:1 Richard Barth (77.).

SG VfB Vacha - SG SV Gumpoldia Gumpelstadt 0:4, Schiedsrichter: Dominic Dylka (FSG Kiebitzg), Zuschauer: 80, Tore: 0:1 Christian Otto 1 (40.), 0:2 Christian Otto 1 (72.), 0:3 Thomas Wand (78.), 0:4 Christian Otto 1 (88.).