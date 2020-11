Mosbacher SV wieder im Aufwind

Siebleben/Mosbach. In der Westthüringer Kreisoberliga hat sich der Mosbacher SV mit dem dritten Sieg in Folge in die coronabedingte Pause verabschiedet. Zeitgleich verteidigte Unterbreizbach im Spitzenspiel die Tabellenführung.

Kreisoberliga-Neuling SV Kali Unterbreizbach hat seine Reifeprüfung mit einem 2:2-Teilerfolg bei Staffelfavorit SG Siebleben/Seebergen bestanden. Der Aufsteiger thront damit weiter an der Tabellenspitze, was angesichts der mindestens vierwöchigen Pause mehr als eine Momentaufnahme darstellt.

Dabei sah es zunächst nach einer Dämpfer für das Team der Stunde aus. Elias Herr (2.) und Sören Lehmann (51.) hatten Siebleben vor fast 200 Zuschauern auf die Siegerstraße geschossen, doch dann bewies die Kali-Elf, dass sie auch mit Rückständen umgehen kann.

Weiter auf dem Vormarsch ist der Mosbach SV, der dank des 4:1 über Normania Treffurt seine Minikrise ad acta gelegt hat und wieder in Tabellenregionen zu finden ist, die der individuellen Qualität und dem MSV-Selbstverständnis entsprechen. Trotz großer Besetzungsnot - nur der reaktivierte Thomas Kehr saß auf der Wechselbank - ließ der MSV nichts anbrennen. Zwei mit präzisen Schnittstellenpässen herausgespielte frühe Tore (Hirschel, von Roda) ebneten den Weg. Anschließend wurde es zerfahren, ehe Mosbach nach Wiederbeginn mit Andy von Rodas Flachschuss alles klar machte. Treffurts Andreas Henkel sah nach einer rüden Grätsche Gelb-Rot.

Die Überraschung des Spieltages gab es in Bischofroda, wo die gastgebende Spielgemeinschaft wieder einmal Abwehrschwächen offenbarte und von Reinhardsbrunn zum 1:5 überrumpelt wurde. Mann des Tages war Gästestürmer Christian Baumbach mit seinem Viererpack. Mehr zum Spieltag am Dienstag in der gedruckten Ausgabe dieser Zeitung.

Die Stenogramme:

SG EFC Ruhla 08 - SG SV Borsch 1925 II 7:2 (4:2) , SR: Jörg Tischer - Z.: 67 - T.: 1:0 El Antaki (15./Elfmeter), 2:0 Meinhardt (18.), 3:0 Meinhardt (19.), 3:1 Kimpel (27.), 3:2 Kimpel (34.), 4:2 Jalali (45.), 5:2 El Antaki (52.), 6:2 Kimpel (72./Eigentor), 7:2 T. Wollenhaupt (89.).

SG FSV Drei Gleichen Mühlberg - SG Marksuhler SV 4:2 (2:0)

SR: Patrick Kohlhas - Z.: 40 - T.: 1:0 Holle (19.), 2:0 Schlupp (44.), 3:0 Denis Dämban (47.), 4:0 Holle (50.), 4:1 Luca Scheuch (73.), 4:2 F. Franke (86.).

SG VfB 1919 Vacha - FC Eisenach II 7:1 (3:1)

SR: Jörg Tischer - Z.: 195 - T.: 1:0 Walter (17.), 2:0 K. Nube (22.), 3:0 K. Nube (29./Elfmeter), 3:1 G. Kehr (45./Elfmeter), 4:1 Granzow (65./Eigentor), 5:1 Steinmann (81.), 6:1 Walter (84.), 7:1 Walter (88.).

SpG SG Glücksbrunn Schweina II - SG SV Eintracht Ifta 0:0

SR: Sebastian Matthes - Z.: 75.

SG FSV Lautertal Bischofroda - FSV Reinhardsbrunn 1:5 (1:1)

SR: Patrcik Rucknagel - Z.: 80 - T.: 0:1 C. Baumbach (17.), 1:1 Nowatzky (29.), 1:2 C. Baumbach (64.), 1:3 C. Baumbach (76.), 1:4 C. Baumbach (78.), 1:5 Ott (84.).

Mosbacher SV - SG SV Normania Treffurt 4:1 (2:0)

SR: Lars Schumacher - Z.: 167 - T.: 1:0 Hirschel (10.), 2:0 von Roda (12.), 3:0 von Roda (50.), 3:1 Lucas Moeller (52.), 4:1 Hirschel (62.).

SG SpVgg Siebleben 06 - SV Kali Unterbreizbach 2:2 (1:0)

SR: Martin Falk - Z.: 195 - T.: 1:0 Herr (2.), 2:0 S. Lehmann (51.), 2:1 Sauerbrei (58.), 2:2 Elsner (73.).