Moßbach und Ranis in Torlaune

Buchbach. So liefen die Testspiele der hiesigen Kreisligisten.

SV Buchbach – SG VfR Bad Lobenstein III 0:3 (0:1)

Die Remptendorfer Kicker gehen künftig als dritte Mannschaft des VfR Bad Lobenstein in der Kreisliga auf Punktejagd und konnten gleich das erste Testspiel bei der Kreisklassen-Mannschaft aus dem Kreis Coburg/Kronach/Lichtenfels siegreich gestalten. In einer ausgeglichenen Partie zeigte sich die Elf um Volker Wüstefeld, der als Trainer von Thomas Hauke unterstützt wird, effektiver im Abschluss. So konnte man durch Tore von Oswald, Dietzsch und Urban einen klaren Erfolg einfahren.

FC Nordhalben – SV 1990 Ebersdorf 2:0

Die Ebersdorfer weilten zu einem Turnier in Nordhalben und belegten den 2. Platz. Im ersten Spiel mussten sie gegen den Gastgeber eine Niederlage hinnehmen. Ein Strafstoß und ein Schuss in den Winkel ließen sie ins Hintertreffen geraten. So standen die Fußballer im zweiten Duell gegen die SG Teuschnitz/Wickendorf unter Zugzwang, fanden aber durch Tore von Schau, Büttner und Heinz mit 3:0 in die Erfolgsspur zurück. Den Turniersieg ließ sich Nordhalben nicht nehmen, das gegen die SG Teuschnitz/Wickendorf mit 4:2 gewann.

SG VfR Bad Lobenstein III – Probstzellaer SV 3:2 (1:1)

SG-Trainer Volker Wüstefeld zeigte sich zufrieden: „Es war ein ansehnliches Spiel, in dem die Gäste gut mitspielten. Es sah ganz gut aus. An der Abwehrarbeit müssen wir noch etwas tun.“ So sah die Heimelf bei der Gästeführung in der 28. Minute durch Kroh nicht gut aus. Scherf konnte nach einer Kombination zum Ausgleich einschieben, ehe Oswald im zweiten Abschnitt die Partie drehte. Probstzella bestrafte eine weitere Unsicherheit mit dem Ausgleich durch Reichenbächer. Die größeren Chancenvorteile münzte die SG-Dritte durch Urban kurz vor Schluss noch in den Siegtreffer um.

SG SV Hermsdorf – FSV Schleiz II 6:1 (2:1)

Die Rennstädter konnten beim Kreisoberligisten das Spiel nur eine Halbzeit offenhalten. Die Führung durch Tschirner konnte Schubert in der 39. Minute ausgleichen. Fast mit dem Halbzeitpfiff stellte Hänsel den alten Abstand wieder her. Als kurz nach Wiederanpfiff Schulze und Thomas mit einem Doppelschlag erhöhten, war es um die Gäste geschehen. Löbner per Strafstoß und Waldau machten das halbe Dutzend perfekt.

SG SV Gräfenwarth II – SG TSV 1860 Ranis 1:5 (1:3)

Für die neuformierte Raniser Mannschaft war es ein ordentlicher Auftakt. Dennoch ist noch Luft nach oben, wie Peter Gäbler von den Gästen die 90 Minuten einschätzte. Auch Gerry Steinmark, Trainer der Platzherren, war nicht unzufrieden. Seine Elf hätte im Rahmen ihrer Möglichkeiten gut dagegengehalten und sogar den Ausgleich durch Sergej Orshak erzielt. Insgesamt waren die Burgstädter spielbestimmend und gingen nach Toren von Klett (2), Pechmann, Lindig und Haase als verdienter Sieger vom Platz.

FC Chemie Triptis – SV Blau-Weiß Neustadt 0:6 (0:3)

Die höherklassigen Gäste setzten sich erwartungsgemäß durch. Der FC Chemie war jederzeit um eine Resultatsverbesserung bemüht. Co-Trainer Andre Nestvogel bilanzierte: „Wir haben die ersten Gegentore zu leicht hergeschenkt und der physische Unterschied war am Ende zu deutlich.“ Die größte Chance zum Ehrentreffer hatte Sattler, der einen Strafstoß an den Pfosten setzte. Die Tore erzielten Michniewicz (2), Simon, Szalek, Opel und Börner.

SV Blau-Weiß Niederpöllnitz II – VfB 09 Pößneck II 1:4 (1:1)

Trotz der frühen Führung der Blau-Weißen durch Preller konnte der VfB einen klaren Sieg einfahren. Mit zwei Elfmetertoren durch Zigan und Henniger konnte die Landesklassen-Reserve die Partie drehen. Diesen Vorsprung baute die Lucanus-Elf durch Hauke und einen Treffer in der Schlussminute noch aus.

SV Blau-Weiß Auma – SV Moßbach II 1:8 (1:6)

Gleich im ersten Testspiel präsentierten sich die Moßbacher in Torlaune. Dementsprechend war Trainer Michael Wilfert zufrieden. Besonders sehenswert war der Treffer von Vogel, der nach Doppelpass mit Seidel ins Dreiangel traf und selbst drei Tore beisteuerte. Die anderen Treffer gingen auf die Konten von Neupert, Schönfelder, Metzner und Pilhofer. Den Ehrentreffer für Auma erzielte Vincenzo.