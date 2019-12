Motocross-Weltmeister Luc Ackermann: Der Junge aus Niederdorla

Im bulgarischen Sofia krönte sich Luc Ackermann zum jüngsten Freestyle-Motocross-Weltmeister aller Zeiten. Der 21-Jährige aus Niederdorla (Unstrut-Hainich-Kreis) belohnte sich für eine starke Saison und holte den Titel erstmalig nach Deutschland. Unsere Zeitung sprach mit ihm über den Coup, Zukunftspläne und Liebe zur Heimat.

Luc Ackermann – jüngster Freestyle-Motocross-Weltmeister aller Zeiten. Wie hört sich diese Schlagzeile an?

Auf jeden Fall sehr gut. Jetzt Weltmeister zu sein und den Titel zum ersten Mal nach Deutschland geholt zu haben, ist top.

Haben Sie schon realisiert, dass Sie Weltmeister sind?

Mittlerweile schon, wobei ich gestehen muss, dass es sich noch nicht so richtig anfühlt, als ob es schon angekommen ist. Es ist natürlich schön, dass ich mein großes Ziel endlich erreicht habe. Aber so viel ändern wird sich daran jetzt auch nicht.

Ein letzter Absprung, Sekunden in der Luft, geglückte Landung – was ging Ihnen da durch den Kopf?

Es war ein befreiendes Gefühl. Da gehen viele Gedanken durch den Kopf. Erst denkt man sich: Du bist einen ganz guten Lauf gefahren, schaffst den Sprung jetzt auch noch. Nach der Landung merkt man, wie überwältigend das Gefühl ist, den letzten Sprung der Saison gestanden zu haben.

Letztes Jahr endete knapp auf Platz zwei. Was lief dieses Mal besser?

In der letzten Saison habe ich den einen oder anderen Fehler gemacht, der mich den Titel gekostet hat. Ich bin zweimal gestürzt. Dieses Jahr konnte ich konstant gute Ergebnisse einfahren. Zwar unterlief mir in der Mitte der Saison ein Fehler, aber der war nicht so ausschlaggebend. Und auf einmal war der Titel greifbar.

Sie haben Maikel Melero, der fünf Weltmeisterschaften in Folge gewann, entthront. Starten Sie nun eine ähnliche Serie?

Das ist natürlich der Plan, aber wird sehr schwer. Es ist schon schwierig, den Titel zu verteidigen. Aber ich habe ein ganz klares Ziel. Wenn man es einmal schafft, kann man es noch einmal schaffen.

Welche neuen Ziele setzt man sich, wenn man mit 21 Jahren bereits an der Spitze angekommen ist?

Es gibt noch viele andere Sachen, die mich reizen. Unter anderem möchte ich bei den X-Games, die im Juli in Minneapolis stattfinden, eine Medaille holen. Aber auch persönlich bleiben die Ansprüche gleich: Weiter trainieren, Leistung verbessern, gesund durch die Saison kommen.

Was gibt es denn zu verbessern?

Ich möchte neue Tricks lernen, vielleicht ein paar Rekorde brechen. Obwohl vieles gut lief, könnte alles auch noch ein wenig besser werden.

Welchen Anteil am Erfolg hat ihr älterer Bruder Hannes, der seit dieser Saison wieder aktiv ist?

Ich habe sehr viel von ihm lernen können. Durch ihn bin ich ja zu diesem Sport gekommen. Viele Fehler, die er gemacht hat, konnte ich vermeiden. Er erklärt mir Sachen, wir können zu zweit trainieren. Das bringt viele Vorteile mit sich.

In der ganzen Welt springen Sie vor vielen Tausend Zuschauern, stehen im Rampenlicht und sind in der Szene ein Superstar. Wie geht man mit diesem Rummel um?

Natürlich kennen mich viele in der Szene. Das ist aufregend und gehört zum Geschäft dazu. Aber ich bin immer der Junge aus Niederdorla geblieben. Eine halbe Stunde vor dem Rennen suche ich meine Ruhe, gehe alles durch. Und dann heißt es, cool zu bleiben.

Sie kennen große, professionelle Arenen, trainieren daheim aber auf selbst gebauten Rampen, die auf einem ehemaligen Sportplatz stehen. Wie passt das zusammen?

Im Prinzip haben wir in Niederdorla alles, was wir auch im Wettkampf brauchen – Rampen und Schaumgummibecken. Der einzige Nachteil ist, dass es im Winter bei der Nässe sehr rutschig werden kann. Aber ansonsten sind die Bedingungen sehr gut, und ich freue mich, dass mein Sport hier so anerkannt wird. Das ist sehr hilfreich.

Auch, weil Niederdorla immer Ihr Rückzugsort sein wird?

Ja. Ich bin hier geboren, habe meine Familie und Freunde um mich herum. Sie geben mir immer Unterstützung. Es ist schön, so einen Rückhalt zu haben. Ohne sie hätte ich es nicht soweit geschafft. Ich bin gerne hier.

Gönnen Sie sich nun ein paar freie Tage?

Eine richtige Ruhepause gibt es gar nicht. Am Wochenende fahre ich zu einem Event nach München, am 28. Dezember nach Spanien, und nach Neujahr geht es schon weiter. Wir sind voll in der Saison, aber ich habe damit kein Problem, denn ich mache den Sport ja gerne. Das ist mein Leben. Ein paar ruhige Tage im Rahmen der Familie werde ich mir aber gönnen. So sammle ich Kraft für die neuen Herausforderungen.

