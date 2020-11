Als letzte Mannschaft der Landesklasse hat nun auch die SG FC Motor Zeulenroda ihren ersten Saisonsieg des Spieljahres eingefahren. In ihrer fünften Partie gelang der Elf von Trainer Martin Lenßner bei der TSG Kaulsdorf am Saale-Ufer ein verdienter 3:2 (1:1)-Erfolg.

Das bisherige Schlusslicht trat auf dem weichen und im Laufe der Partie immer schwerer zu bespielenden Platz in der 2400-Seelen-Gemeinde ohne seine Stammkräfte Dustin Schmidt, Hollstein und Draschar an und hatte schon in den Anfangssekunden zwei brenzlige Situationen zu überstehen, die Gäste-Keeper Kutzner bravourös hielt.

So kam die TSG-Führung nicht ganz unerwartet, wenngleich sich das Leder nach dem abgefälschten Schuss des besten TSG-Akteurs, Eric Merkl, glücklich ins lange Eck des Motor-Gehäuses senkte (16.).

Zeulenroda agierte lange Zeit vor allem im Abschluss zu zögerlich, die gastgebende Rochler-Elf ging da etwas vehementer zur Sache. Wie aber Jonas Wolf aus acht Metern frei vor dem Gästetor nur den Pfosten treffen konnte, blieb sein Geheimnis (35.). Zuvor hatte J. Heinze für den Gast mit kurz entschlossenem Abschluss aus zwölf Metern ausgeglichen (29.).

Auch nach der Pause traf die TSG in ihrem zweiten Landesklasse-Jahr vor der schönen Kulisse von 140 Besuchern gleich wieder den Pfosten (Merkl/55.), wie noch zwei Mal in der Folge die Latte (56., 90.+2). Dennoch stand die Partie auf nur schwachem Landesklasse-Niveau, in der die TSG meist nach Standards und langen Bällen gefährlich wurde. Auf der Gegenseite hatten Heinze (60.) und Schulz per Kopf nach Eckball (71.) gute Gäste-Chancen.

Platzverweis für Heinze

Ein Knackpunkt war nach einer Dreiviertelstunde Gelb-Rot für Gäste-Akteur Heinze. Nach dem Abseitspfiff des jungen Schiedsrichters Wensch hob der Motor-Angreifer den Ball noch über TSG-Keeper T. Wolf ins Tor und musste folgerichtig vom Platz (75.). Dies schien die Initialzündung für den Gast zu werden. Der kurz zuvor eingewechselte 19-jährige Franz Kittelmann schob nach Freistoß den Ball aus Nahdistanz zunächst zum 1:2 über die Linie (76.), um sich wenig später im TSG-Strafraum durch zu wuseln und eine scheinbar schon erledigte Abschlussaktion doch noch mit dem 1:3 zu krönen (79.).

Normalerweise die Entscheidung. Doch es war noch reichlich zu spielen. Und tatsächlich kam die TSG noch einmal heran. Aus zwölf Metern machte Böse mit einem Schlenzer den Anschluss (85.) und es wurde dramatisch. Aus drei Minuten Nachspielzeit, in der die TSG nochmals die Latte traf, wurden sechs und Zeulenroda rettete sich glücklich, aber nicht unverdient ins Ziel.