Die drei erwies sich sowohl für die Handballer des TSV Motor Gispersleben als auch des HSV Sömmerda 05 als Glückszahl. Beide Landesligisten gewannen ihr drittes Saisonspiel und dürfen mit je 4:2-Punkten optimistisch in die nächsten Wochen gehen.

Die Randerfurter waren mit zwei Unentschieden in die Saison gestartet und wussten um die schwere Aufgabe beim HSV Weimar. Die Heimniederlage Ende Februar hatte die Truppe um Coach Marcel Dick noch nicht vergessen. So war es wenig verwunderlich, dass es nach 20 Minuten noch 10:10 stand. Es sollte allerdings eine entscheidende Phase folgen. Während Gispersleben nämlich Tor um Tor nachlegte, nagelte Keeper Philipp Hielscher seinen Kasten zu, hatte großen Anteil daran, dass man plötzlich 17:10 führte und mit einem 18:13 in die Pause ging.

Nach klarem Vorsprung beginnt bei Motor das Zittern

In Hälfte zwei spielten die Gastgeber mit einer Manndeckung gegen André Ahrens, der alle seine sechs Treffer in Durchgang eins erzielt hatte. Auf zwei andere Akteure konnten sich die Gäste aber diesmal verlassen. Sebastian Ley machte eines seiner besten Spiele, tankte sich entweder durch die Abwehr oder war mit verdeckten Würfen erfolgreich. Er hatte am Ende zehn Tore auf dem Konto. Außerdem gab es noch Rechtsaußen Stefan Martin, der die jungen Weimarer Torhüter teilweise zur Verzweiflung brachte. Er war in der Schlussphase der entscheidende Mann. Bei Gispersleben begann nach dem 27:22 das große Zittern. Drei Chancen hatten wenig später die Gastgeber, um den 28:28-Ausgleich zu erzielen. Doch es war Martin, der den Bann brach, zum 29:27 traf und Ley den Schlusspunkt zum 30:27-Auswärtssieg ermöglichte.

Sömmerda 18 Minuten vor Schluss fünf Tore zurück

In Staffel 2 ist der HSV Sömmerda 05 mit dem zweiten knappen Heimsieg in Folge auf Rang eins

Sömmerdas Youngster Moritz Brachmann (am Ball) traf viermal, darunter zweimal bei der Aufholjagd am Spielende. Foto: Max Lenke

gesprungen. Wenngleich das Tabellenbild verzerrt ist, da Sömmerda schon drei, die Mehrzahl der Teams aber erst ein Spiel absolviert hat, ist es eine schöne Momentaufnahme für die Mannschaft von Trainer Stefan Schröter. Diesmal gab es einen 31:29-Erfolg gegen die HSG Hörselgau/Waltershausen.

In der ersten Halbzeit lagen die Sömmerdaer nicht ein einziges Mal in Führung und gingen mit einem 13:14-Rückstand in die Kabine. Als die Gäste mit 23:18 führten, glaubten wohl nur noch die Wenigsten an einen Heimsieg. Doch nervenstark und angetrieben von seinen Rückraumschützen Marco Schade (9 Treffer) und Felix Lenke (8) sowie Moritz Brachmann (4) glichen die Gastgeber erst aus und zogen in den letzten fünf Minuten durch Treffer von Lenke (2) und Frey vorentscheidend auf 31:28 davon.