Motor Zeulenroda gibt Pokalspiel in Gispersleben noch aus der Hand

„Wir hatten das Weiterkommen selbst in der Hand. Gispersleben war eigentlich schon nach 90 Minuten tot. Aber wir haben sie immer wieder zurückkommen lassen. In der Verlängerung müssen wir das dritte Tor machen, kassieren dann nach einem Abstimmungsfehler das 2:2. Beim Elfmeterschießen mache ich niemandem einen Einwurf. Da kann immer etwas passieren“, schätzte Zeulenrodas Trainer Martin Lenßner nach dem 5:6 im Elfmeterschießen des hitzigen Pokal-Duells ein.

Das Landesklasse-Schlusslicht - in der Meisterschaft warten die Zeulenrodaer noch auf den ersten Dreier - begann formverbessert. Nicht nur mit kämpferisch, auch mit spielerischen Mitteln stürzte man die Abwehr der Hausherren von einer Verlegenheit in die andere. Einziges Manko war die schwache Chancenverwertung.

Der durchgebrochene Kilian Friedrich brachte den Ball nicht an TSV-Torwart Jonas Sauerbrey vorbei (9.). Jeremy Heinze brachte das Leder ebenso wenig im Kasten unter wie Kilian Friedrich im Nachsetzen (31.). Dominic Schmidt fand in Jonas Sauerbrey mit seinen Flachschüssen sowohl mit dem rechten als auch mit dem linken Fuß seinen Meister (36., 37.).

Freilich hätten die Gäste auch in Rückstand geraten können, als Motor-Keeper Jens Kutzner glänzend am zweiten Pfosten gegen Phillip Witte parierte (25.). Zu allem Überfluss musste vor der Pause auch noch Spielgestalter Dustin Schmidt mit dem Verdacht auf einen Muskelfaserriss verletzt raus (44.).

Trotzdem blieben die Zeulenrodaer auch nach Wiederbeginn am Drücker. Ein Freistoß-Treffer von Tom Mäusebach bescherte das längst überfällige 0:1 (52.). Dominic Schmidt hätte den Sack zubinden können, vergab aber erneut (61.). Statt dessen glichen die Randerfurter durch einen verwandelten Elfmeter von Tobias Reichmann zum 1:1 aus (77.).

Führung wieder nicht über die Zeit gebracht

Nun hatten die Hausherren vor 103 Zuschauern mehr vom Spiel. Tobias Reichmann traf mit seinem Freistoß nur die Latte (84.). In der Nachspielzeit verschoss Gispersleben gar einen weiteren Strafstoß. Also ging es in die Verlängerung. Jeremy Heinze sorgte für das 1:2 (99.). Der eingewechselte Tom Falk hatte das dritte Tor vor Augen. Stattdessen traf der Gastgeber trotz Gelb-Rot für Tobias Reichmann (117.) durch Robin Trott zum 2:2 ins Schwarze (119.).

Es ging ins Elfmeterschießen Tom Falk, Fabian Ziehm und Gabriel Oettel waren erfolgreich. Tom Mäusebach vergab. Als Jens Kutzner parierte, hätte Dominic Schmidt alles klar machen können, verschoss aber. Auch Marian Hollstein hätte nur verwandeln brauchen und Zeulenroda wäre weiter gewesen. Doch auch ihm versagten die Nerven. Mathias Preuße verwandelte für Gispersleben zum 6:5. Steffen Leistner hatte nicht das richtige Zielwasser getrunken, womit das Pokal-Aus der Gäste besiegelt war.

„Heute war die Chancenverwertung unser Manko. Spielerisch und kämpferisch haben wir alles gegeben. In Kaulsdorf nächste Woche müssen wir uns einmal für unser Engagement belohnen“, so Gäste-Trainer Martin Lenßner abschließend.