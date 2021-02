Motorsporclub Eisenach plant Autoslalom

Im Sommer will der MC Eisenach erstmals ein Automobilslalom austragen.

Eisenach Wettkampf soll am 24./15. Juli auf dem Flugplatz Kindel stattfinden

Nächster Anlauf: Nach dem coronabedingten Ausfall im Vorjahr plant der Motorsporclub (MC) Eisenach für 2021 erneut die Austragung eines Automobilslaloms. Innerhalb des DMSB-Slalom-Cups Mitte ist am Wochenende 24./25. Juli eine Doppelveranstaltung vorgesehen, die auf dem Flugplatz Kindel stattfinden soll. Es wäre eine Premiere für diese Motorsportdisziplin in der Wartburgregion.

Autoslalom gilt als die ideale Sparte für Motorsport-Einsteiger. Kosten- und Zeitaufwand, aber auch Verletzungsrisiko halten sich im Vergleich zu Rallyesport in Grenzen. Die Tatsache, dass es sogar mit dem normalen Alltagsauto betrieben werden kann, macht es so interessant. Der 2019 gewählte MCE-Vorstand um Klaus Göpfert will sich mit solchen Wettbewerben, die auch der Verkehrssicherheit dienen, breiter ausrichten.