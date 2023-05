Berichte: Dreharbeiten für Formel-1-Film mit Brad Pitt

Miami Die Dreharbeiten zum geplanten Formel-1-Film mit Brad Pitt sollen ab dem Großen Preis von Großbritannien auch auf der Strecke richtig Fahrt aufnehmen.

Die Dreharbeiten zum geplanten Formel-1-Film mit Brad Pitt sollen ab dem Großen Preis von Großbritannien auch auf der Strecke richtig Fahrt aufnehmen.

Bis zum Ende des Jahres soll der amerikanische Schauspiel-Star mit einem Team im Rahmen der Formel-1-Rennen auf der Strecke Gas geben, wie unter anderem das Magazin „Variety“ berichtete. Allerdings werde dieser nicht fahren, wenn andere auf der Strecke seien, betonte der britische BBC-Formel-1-Reporter Andrew Benson via Twitter.

Regisseur und Produzent des geplanten Films sind Joseph Kosinski und Jerry Bruckheimer, die zuletzt mit Maverick und Tom Cruise in der Hauptrolle einen Riesenerfolg gefeiert hatten. Als Berater arbeitet der siebenmalige Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton mit. Das Rennen in Silverstone findet am 9. Juli statt.