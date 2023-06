Druck für Verstappen-Teamkollege Perez

Barcelona Nach der schwachen Formel-1-Qualifikation für den Großen Preis von Spanien steigt der Druck auf den WM-Zweiten Sergio Perez.

„Er muss sich wieder mehr aufs Fahren konzentrieren, nicht auf WM-Titel und so weiter. Ich hoffe, der findet wieder zu sich“, sagte Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko bei Sky. Der Mexikaner Perez hatte bei der Zeitenjagd am Samstag nur den elften Platz belegt und geht weit hinter Red-Bull-Teamkollege Max Verstappen in das Rennen am Nachmittag (15.00 Uhr/Sky) in Barcelona.

Perez wähnte sich nach zwei Saisonsiegen mit Verstappen im Titelkampf, musste in Spanien aber wie schon vor einer Woche in Monaco einige sportliche Dämpfer verkraften. „Das ganze Wochenende war eigentlich zwischen drei und fünf Zehntelsekunden hinten. Das hat sich durchgezogen“, sagte Marko zum Rückstand von Perez auf den dominanten Titelverteidiger Verstappen, der souverän auf den ersten Startplatz raste. „Auf Max kannst du dich verlassen. Er zeigt das Potenzial vom Auto“, lobte Marko den zweimaligen Champion.

Konsequenzen muss Perez aber nicht fürchten, auch eine Ablösung des 33-Jährigen noch während der Saison ist derzeit kein Thema. „Das ist jetzt das zweite Rennwochenende, das nicht läuft. Der war psychologisch auf einem WM-Traum-Trip und das ist jetzt ein relativ hartes Aufwachen“, sagte Marko und ergänzte: „Trotzdem wissen wir, was er kann. Ich bin sicher, dass er sich wieder fängt.“

Perez war in Barcelona nach einem Fahrfehler ins Kiesbett gerutscht und schied anschließend schon im zweiten Qualifikations-Abschnitt aus, da er es nicht mehr unter die Top Ten schaffte. Verstappen führt vor dem siebten Saisonlauf in Katalonien in der WM-Wertung mit 39 Punkten vor Perez. Verstappen hatte bereits im Vorjahr in Barcelona triumphiert und gilt erneut als großer Favorit. Perez will noch versuchen, es auf das Podest zu schaffen.