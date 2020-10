Italien-Sieger Gasly ein weiteres Jahr bei Alpha Tauri

Faenza. Red Bulls Schwester-Team Alpha Tauri setzt auch im kommenden Formel-1-Jahr auf Pierre Gasly. Das teilte der Rennstall mit Sitz im italienischen Faenza mit.

Gasly belegt im WM-Klassement vor dem 13. Saisonrennen am Sonntag in Imola den neunten Platz, den Großen Preis von Italien in Monza hatte der 24 Jahre alte Franzose in diesem Jahr sensationell gewonnen. Offen bleibt, ob auch der Russe Daniil Kwjat im kommenden Jahr wieder für Alpha Tauri fährt.

Gasly startete seine Formel-1-Karriere 2017 im Toro Rosso - der Rennstall wurde vor der aktuellen Saison umbenannt. Nach einem Abstecher zur Saison ins A-Team von Red Bull kam er nach wenigen Monaten wieder zurück zu Toro Rosso. Er sei "extrem glücklich", sagte Gasly nun zu seiner Vertragsverlängerung.

