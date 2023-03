Nach einer Verletzung kann Lance Stroll doch am Rennen in Bahrain teilnehmen.

Formel 1 Operation an Hand: Stroll kann in Bahrain fahren

Sakhir Nach seinem Radunfall und einer Operation am Handgelenk kann Aston-Martin-Pilot Lance Stroll doch am ersten Grand-Prix-Wochenende des Formel-1-Jahres in Bahrain teilnehmen. Dies teilte der englische Rennstall mit.

Stroll (24) hatte sich im Training am Handgelenk verletzt, weshalb der Kanadier für die Testfahrten in Sakhir ausfiel. Anschließend wurde sogar kurz über ein Sensationscomeback von Sebastian Vettel für das Auftaktrennen spekuliert. Der Deutsche war erst Ende vergangener Saison bei Aston Martin zurückgetreten. Der Rennstall benannte aber Ersatzfahrer Felipe Drugovich als möglichen Ersatz für das erste Formel-1-Rennen des Jahres.

Ersatzfahrer Drugovich trotzdem vor Ort

„Es war ein unglücklicher Unfall - ich bin vom Rad gestürzt, als mein Reifen ein Loch im Boden erwischte -, aber zum Glück war der Schaden nicht erheblich und eine erfolgreiche kleinere Operation an meinem rechten Handgelenk hat das Problem sehr schnell behoben“, erzählte Stroll. „Seitdem habe ich mit meinem Team hart gearbeitet, um sicherzustellen, dass ich an diesem Wochenende wieder voll einsatzfähig bin.“

Nach Strolls Ausfall hatte sich der Brasilianer Drugovich mit dem Spanier Fernando Alonso die Testfahrten in Bahrain aufgeteilt. Drugovich wird Aston Martin zufolge aber genauso wie der zweite Reservemann Stoffel Vandoorne zur Sicherheit an diesem Wochenende vor Ort sein.