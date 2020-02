Blick auf die noch im Bau befindliche neue Formel-1-Rennstrecke in Hanoi.

Formel 1 Rennen in Vietnam soll trotz Coronavirus stattfinden

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rennen in Vietnam soll trotz Coronavirus stattfinden

Shanghai. Die Organisatoren des Formel-1-Rennens in Vietnam halten trotz der Bedrohung durch das Coronavirus weiter an der Durchführung des Premieren-Grand-Prix in Hanoi fest.

Demnach wird das dritte Saisonrennen auch unter dem Eindruck der Epidemie wie geplant am 5. April auf dem Stadtkurs in Südostasiens Millionen-Metropole stattfinden. Das berichtete die vietnamesische Tageszeitung "Dan Tri" unter Berufung auf eine Pressekonferenz mit dem stellvertretenden Tourismus-Direktor von Hanoi.

Zuletzt hatte es nach der Verschiebung des Großen Preises von China in Shanghai auch Zweifel an der Durchführbarkeit dieser Veranstaltung gegeben. Hanoi liegt nur rund 150 Kilometer entfernt von der Grenze zu China. Dort hat es durch das Virus Sars-CoV-2 bereits mehr als 1800 Tote gegeben. Auch in Vietnam gab es bereits bestätigte Fälle der Lungenkrankheit, die durch das Coronavirus ausgelöst wird.

In Vietnam waren zuletzt Schulen in 26 von 64 Provinzen für eine Woche geschlossen worden. Es wurde ein zeitweiliger Einreisestopp für chinesische Touristen verhängt, Flugverbindungen wurden gestrichen.