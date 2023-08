Ricciardo verletzt sich bei Unfall

Zandvoort Formel-1-Fahrer Daniel Ricciardo soll sich bei einem Unfall im Training vor dem Großen Preis der Niederlande an der Hand verletzt haben.

„Wir wissen noch nichts Genaues. Aber er hat starke Schmerzen und er befindet sich jetzt beim Röntgen und dergleichen“, sagte Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko dem Fachportal Motorsport-Magazin.com. Der Australier Ricciardo, der für Red Bulls Schwesterteam Alpha Tauri fährt, war mit seinem Wagen in der zweiten Übungseinheit in der Streckenbegrenzung eingeschlagen.

Eigentlich sah der Zwischenfall zunächst harmlos aus. Jedoch nahm der 34-Jährige seine Hände wohl nicht rechtzeitig vom Lenkrad, wie das in solchen Situationen sonst üblich ist. Dadurch verletzte sich Ricciardo. „Verdammt, meine Hand“, funkte er aus dem Cockpit. Nur mit Mühe schaffte es der Routinier unter Schmerzen aus seinem Auto und wurde für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Noch ist nicht klar, ob er in Zandvoort weiter fahren kann. Am Samstag steht dort die Qualifikation, am Sonntag das Rennen auf dem Programm.