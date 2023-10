Formel 1 Russell und Hamilton: Mercedes will Zusammenstoß aufarbeiten

Doha Das Formel-1-Team von Mercedes hat eine Aufarbeitung des Renn-Unfalls zwischen Lewis Hamilton und George Russell angekündigt. „Wir werden hinter geschlossenen Türen darüber sprechen“, sagte Bradley Lord, Kommunikations-Direktor des Teams nach dem Großen Preis von Katar.

Am Sonntagabend waren Hamilton und Russell in der ersten Runde folgenschwer kollidiert. Rekordweltmeister Hamilton schied daraufhin aus, sein britischer Landsmann Russell konnte nach einem Boxenstopp weiterfahren und wurde am Ende noch Vierter.

„Ich habe mir die Wiederholung angesehen und es war zu 100 Prozent meine Schuld. Ich übernehme die volle Verantwortung. Entschuldigung an mein Team und an George“, schrieb Hamilton bei der Plattform X, vormals Twitter. Russell sagte: „Wir hätten es beide auf das Podium schaffen können. Es war keine Absicht von beiden. Wir werden darüber sprechen und alles ist wieder in Ordnung.“

Teamchef Toto Wolff äußerte sich in Katar nicht zu dem Zwischenfall, da er nicht vor Ort war. Nach einer Knie-Operation verpasste der Österreicher das Rennen genau wie das vor zwei Wochen in Japan. Beim anstehenden Grand Prix in Austin/Texas wird er wieder vor Ort sein.