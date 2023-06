Verstappen: Nächstes Ziel sind 200 Siege

Montreal Historische Wegmarken bedeuten Formel-1-Weltmeister Max Verstappen nicht besonders viel. Nach seinem Sieg in Kanada spricht der Niederländer schnell von den nächsten Zielen.

Die Marke von 100 Formel-1-Siegen seines Red-Bull-Teams ist für Weltmeister Max Verstappen nur Durchgangsstation. „Das ist eine tolle Leistung des Teams. Aber wir wollen weiter gewinnen. Das neue Ziel sind 200 Siege“, sagte der WM-Spitzenreiter nach seinem ungefährdeten Erfolg beim Großen Preis von Kanada.

Red Bull ist der fünfte Rennstall in der Geschichte der Rennserie, der die Marke von 100 Grand-Prix-Siegen erreicht hat. Ferrari hat mit 241 die meisten Siege erzielt, dahinter folgen McLaren (183), Mercedes (125) und Williams (114). „100 Siege waren etwas, was wir uns nie erträumt haben“, sagte Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko dem TV-Sender Sky. Es sei schade, dass der im vergangenen Oktober gestorbene Firmengründer Dietrich Mateschitz diesen Erfolg nicht mehr erleben konnte.

Verstappen selbst zog durch seinen 41. Rennsieg mit Ikone Ayrton Senna gleich. „Natürlich bin ich stolz darauf, aber ich hoffe, dass es damit nicht aufhört und wir weiter Rennen gewinnen“, sagte der 25 Jahre alte Niederländer. Der später tödlich verunglückte Senna war bereits 33, als er seinen 41. Sieg eingefahren hatte.

Für Verstappen war es bereits der sechste Erfolg im achten Saisonlauf. Der Doppel-Weltmeister führt die Gesamtwertung vor dem kommenden Red-Bull-Heimspiel am ersten Juli-Wochenende in Österreich mit 69 Punkten Vorsprung auf Teamkollege Sergio Perez an.