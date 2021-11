Verstappen plauscht mit berühmtem Vater seiner Freundin

Max Verstappen wird von Kelly Piquet in Monaco geküsst: Der Niederländer hatte sich Anfang des Jahres zu seiner neuen Liebe bekannt.

São Paulo. Hat sich Formel-1-Pilot Max Verstappen vor dem Grand Prix von Brasilien weltmeisterlichen Rat beim berühmten Vater seiner Freundin Kelly Piquet geholt?

Der Papa der Brasilianerin ist Nelson Piquet senior (69), dreimaliger Formel-1-Weltmeister. Sein Sohn Nelson junior veröffentlichte in den Sozialen Medien einen Schnappschuss des Vaters beim Plausch mit Verstappen. "Was glaubt ihr, war das Thema des Gesprächs?", war das Foto mit einem lachenden Smiley betitelt.

Der Rot-Weiß Erfurt Newsletter Wir versorgen Sie einmal in der Woche mit aktuellen Nachrichten, Hintergründen und exklusiven Interviews rund um den Thüringer Traditionsverein FC Rot-Weiß Erfurt. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Verstappen führt vor dem Grand Prix in São Paulo die WM-Führung mit 19 Punkten Vorsprung auf Mercedes-Pilot und Titelverteidiger Lewis Hamilton an. Der niederländische Red-Bull-Fahrer steht vor dem erstmaligen Triumph in der Fahrerwertung. Anfang des Jahres hatte sich der 24 Jahre alte Verstappen öffentlich zu seiner neuen Liebe Kelly Piquet (32) bekannt.

© dpa-infocom, dpa:211110-99-943387/3