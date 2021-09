Vettel-Rennstall holt ehemaligen McLaren-Teamchef Whitmarsh

Silverstone. Aston Martin setzt beim mittelfristigen Kampf um die Weltmeisterschaft in der Formel 1 nun auch noch auf den ehemaligen McLaren-Teamchef Martin Whitmarsh.

Der Rennstall, für den im kommenden Jahr der viermalige Champion Sebastian Vettel eine weitere und damit seine zweite Saison absolvieren wird, verpflichtete den 63 Jahre alten Whitmarsh.

Der Brite, einst 25 Jahre in Diensten von McLaren in verschiedenen Positionen, wird noch in dieser WM-Runde ab dem 1. Oktober seine Arbeit als Group Chief Executive Officer aufnehmen, teilte der Rennstall mit.

Whitmarsh solle ihn dabei unterstützen, die strategische Richtung festzulegen und helfen, den Rennstall so zu organisieren, dass er in den nächsten vier, fünf Jahren die Weltmeisterschaft gewinnen könne, sagte Teammitbesitzer Lawrence Stroll. Im gleichen Zeitraum solle ein Umsatz von einer Milliarde Pfund, umgerechnet rund 1,16 Milliarden Euro, erwirtschaftet werden, sagte Stroll zu den weiteren hohen Zielen.

Nach der bisher enttäuschenden Saison von Aston Martin erhöht der kanadische Milliardär mit der Berufung von Whitmarsh auch noch mal den Druck auf Teamchef Otmar Szafnauer und dessen Mitarbeiter. "Martin hat bewiesen, dass er ein Gewinner-Typ ist", betonte Stroll.

"Lawrence möchte schlicht und einfach, dass Aston Martin die Formel-1-Weltmeisterschaft gewinnt. Ich hätte mich nicht angeschlossen, wenn ich nicht davon überzeugt wäre, dass es ein durchaus erreichbares Ziel ist", sagte Whitmarsh.

