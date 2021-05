MTV Erfurt bangt um seine Zukunft

Erfurt. In das von Erfurts zweitgrößtem Sportverein aufgebaute, genutzte und gepflegte Turnzentrum soll im neuen Schuljahr der Schulsport einziehen.

Erfurts ältester und größter Turnverein, zugleich der zweitgrößte Sportverein insgesamt, der MTV 1860 Erfurt, bangt um seine Zukunft. Das Turnzentrum in der Mittelhäuser Straße, im Besitz der Stadtverwaltung, aber aufgebaut, genutzt und gepflegt durch den MTV, soll im neuen Schuljahr wegen eines diesbezüglichen Engpasses für den Schulsport freigegeben werden. „Für unsere Seniorensportler, finanziell das Rückgrat unseres Vereins, hätten wir dann wahrscheinlich keine Hallenzeiten mehr. Zudem steht zu befürchten, dass bei einer schulsportlichen Nutzung die Turngeräte verschlissen werden und die Halle insgesamt in Mitleidenschaft gezogen wird“, sagte MTV-Geschäftsführer Stephan Dunkel. Er beklagt, dass damit zum wiederholten Mal ein ehrenamtlich geführter Sportverein unter der Fehlplanung der Stadt zu leiden hätte. Die abschließende Entscheidung darüber war am Mittwoch vertagt worden.